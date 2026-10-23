शाळांना २ नोव्हेंबरपासून दिवाळीची सुटी
१६ नोव्हेंबरपासून दुसऱ्या सत्राला होणार सुरुवात
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. २३ : राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना २ नोव्हेंबरपासून दिवाळीची सुटी जाहीर केली आहे. शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. शैक्षणिक वर्षातील दुसऱ्या सत्राला १६ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे.
शैक्षणिक वर्ष जूनमध्ये सुरु झाल्यावर दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये पहिल्या सत्राचा समारोप होत असतो. दिवाळी सण उत्साहात साजरा करता यावा, यासाठी शाळांना दीर्घ सुट्टी उपलब्ध केली जाते. २ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या सुट्ट्या साधारणपणे दोन आठवडे चालणार असून, नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात शाळा पुन्हा पूर्ववत सुरू होतील. स्थानिक पातळीवरील शैक्षणिक वेळापत्रकानुसार सुट्ट्यांची नेमकी मुदत निश्चित केली जाणार आहे. बहुतांश शाळांमध्ये प्रथम सत्राच्या परीक्षा ऑक्टोबरअखेर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सुट्ट्यांचा आनंद घेता येईल. राज्य शिक्षण मंडळाच्या नियमावलीनुसार सर्व अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच खासगी शाळांना या मार्गदर्शक सूचना लागू राहतील. सीबीएसई, आयसीएसईसमवेत इतर केंद्रीय मंडळांच्या शाळा त्यांच्या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार काही दिवसांचा बदल करू शकतात. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेता, सुट्ट्यांची घोषणा वेळेत झाल्याने रेल्वे आणि बस आरक्षणासाठी पालकांना नियोजन करणे सोपे जाणार आहे. सुटीच्या काळात विद्यार्थ्यांना अवाजवी गृहपाठाचा ताण न देता सणाचा आनंद घेऊ द्यावा, असे आवाहनही शिक्षण विभागाने केले आहे.