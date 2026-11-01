दिवाळीच्या खरेदीने फुलली बाजारपेठ

मेन
फोटो : H34240 (आठ किंवा सहा कॉलम)
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फोटो :H34242 (बातमीत)
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तिहेरी योगाने बाजारपेेठेत तुफान गर्दी
कुटुंबीयांसह खरेदीचा आनंद; तेजीमुळे व्यापारी वर्गात उत्साहाचे वातावरण
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक, ता. १: हातात पडलेला दिवाळीचा बोनस, जमा झालेले वेतन आणि त्यात रविवारची सुटी असा तिहेरी योग जुळून आल्याने रविवारी (ता. १) मुख्य बाजारपेठांमध्ये गर्दीचा महापूर आला होता. मेन रोड, शालिमार, दहीपूल, रविवार कारंजा आणि भद्रकाली परिसरातील दुकाने ग्राहकांच्या गर्दीने ओसंडून वाहिल्याने संपूर्ण बाजाराला यात्रेचे स्वरूप आले होते.
शनिवारी (ता.३१) अनेक शासकीय आणि खासगी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन जमा झाले. काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात दिवाळीचा बोनसही पडला. त्यामुळे खरेदीसाठी हात मोकळे झालेल्या नागरिकांनी रविवारच्या सुटीचा मुहूर्त साधत कुटुंबीयांसह बाजारपेठ गाठली. अनेक ठिकाणी संपूर्ण कुटुंबासह खरेदीचा आनंद लुटताना नागरिक दिसले. काही दिवसांपासून खरेदीसाठी योग्य वेळेची प्रतीक्षा करणाऱ्या ग्राहकांनी वेतन आणि बोनसच्या जोरावर तसेच रविवारच्या सुट्टीचा फायदा घेत दिवाळी खरेदीचा मनमुराद आनंद लुटला. सणाच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठांमध्ये निर्माण झालेली तेजी व्यापाऱ्यांसाठीही दिलासादायक ठरली. आगामी दिवसांत खरेदीचा उत्साह आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. आकाशकंदील, आकर्षक पणत्या, रांगोळी, तोरणे, विद्युत रोषणाईच्या माळा, पूजेचे साहित्य, मिठाई, फराळाचे पदार्थ आणि भेटवस्तूंच्या दुकानांमध्येही ग्राहकांची गर्दी होती. घराची सजावट आणि लक्ष्मीपूजनाच्या तयारीसाठी नागरिक विविध वस्तूंची निवड करताना दिसत होते. लहान मुलांसाठी खेळणी, आकर्षक वस्तू आणि भेटवस्तू खरेदी करण्याकडेही पालकांचा कल होता.
--चौकट
कपड्यांच्या दुकानांत सर्वाधिक गर्दी
दिवाळी म्हटले, की नवीन कपड्यांची खरेदी आलीच. यामुळे कपड्यांच्या बाजारपेठेत सर्वाधिक तेजी पाहायला मिळाली. साड्या, ड्रेस मटेरियल, रेडिमेड कपडे, कुर्ते, शर्ट-पँट, लहान मुलांचे आकर्षक कपडे अशा विविध प्रकारच्या वस्त्रांच्या खरेदीसाठी दुकानांमध्ये ग्राहकांची झुंबड उडाली होती. नवीन फॅशन, आकर्षक रंग आणि विविध किमतींच्या पर्यायांमुळे ग्राहकांची खरेदीसाठी लगबग सुरू होती. महिला वर्गाकडून साड्या आणि ड्रेस मटेरियलला, तर तरुणांकडून आधुनिक फॅशनच्या कपड्यांना पसंती मिळत होती.
---चौकट
बाजारपेठेत वाहतूक कोंडी
प्रमुख व्यापारी भागांमध्ये ग्राहकांची वाढती गर्दी आणि वाहनांची वर्दळीमुळे वाहतुकीवर परिणाम झाला. काही ठिकाणी वाहनांच्या रांगा लागल्या, तर पार्किंगसाठी जागा शोधताना वाहनचालकांची दमछाक झाली. दुकानांसमोरील ग्राहकांची गर्दी, रस्त्यांवरील वाहनांची रेलचेल आणि विक्रेत्यांची सुरू असलेली लगबग यामुळे संपूर्ण बाजारपेठेला यात्रेचे स्वरूप आले होते. वाहनधारकांच्या गर्दीने फुललेल्या बाजारपेठेत झालेल्या अतिक्रमणामुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होताना दिसली.