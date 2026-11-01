दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत लगबग

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जळगाव : दिवाळीसाठी मुख्य बाजारपेठेत झालेली ग्राहकांची गर्दी.
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फुले मार्केटमध्ये कपडे खरेदीसाठी झालेली गर्दी.
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दिवाळीच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत चैतन्य
कपडे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, सोने-चांदी खरेदीला पसंती; दुचाकी-चारचाकी वाहनांचेही बुकिंग
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १ : दिवाळीच्या सणानिमित्त शहरातील बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी नागरिकांची लगबग वाढली आहे. नवीन कपडे, सोने-चांदीचे दागिने, आकर्षक भेटवस्तू आणि घरगुती सजावटीच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी ग्राहक बाजारपेठेत गर्दी करीत आहेत. सणाच्या मुहूर्तावर नवीन वाहन खरेदी करण्याकडेही अनेकांचा कल असून, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांचे बुकिंग सुरू आहे. त्यामुळे कापड बाजार, सराफ बाजार आणि वाहनांच्या शोरूममध्ये उत्साहाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
दिवाळी हा आनंद, उत्साह आणि नव्या सुरुवातीचा सण मानला जातो. या पार्श्वभूमीवर घरातील प्रत्येक सदस्यासाठी नवीन कपडे खरेदी करण्याची परंपरा आजही कायम आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांसाठी कपड्यांची खरेदी केली जात असल्याने कापड दुकानांमध्ये ग्राहकांची वर्दळ वाढली आहे. महिलांसाठी साड्या, ड्रेस मटेरियल, कुर्तीज, तरुणांसाठी जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट आणि लहान मुलांसाठी आकर्षक पारंपरिक व आधुनिक कपड्यांना पसंती मिळत आहे.
कपड्यांच्या खरेदीला पसंती
सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर दुकानदारांनी विविध प्रकारचे कपडे आणि नवीन डिझाइन बाजारात उपलब्ध करून दिले आहेत. पारंपरिक पोशाखांसोबतच आधुनिक फॅशनच्या कपड्यांनाही ग्राहकांकडून मागणी आहे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांची एकत्रित खरेदी करण्यासाठी नागरिक दुकानांमध्ये येत आहेत. विविध किंमत श्रेणीतील कपडे उपलब्ध असल्याने ग्राहक आपल्या बजेटनुसार खरेदीला प्राधान्य देत आहेत.
सोने-चांदी खरेदीकडेही कल
दिवाळी आणि लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर सोने-चांदी खरेदीला विशेष महत्त्व आहे. त्यामुळे सराफ बाजारातही ग्राहकांची वर्दळ दिसून येत आहे. दागिन्यांसोबतच सोन्याची नाणी, चांदीची नाणी, लक्ष्मी-गणेशाच्या मूर्ती आणि पूजेसाठी लागणाऱ्या चांदीच्या वस्तू खरेदी करण्याकडे नागरिकांचा कल आहे.
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वाहनांच्या बुकिंगमध्ये उत्साह
दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर नवीन वाहन घरी आणण्याची इच्छा अनेक कुटुंबांची असते. त्यामुळे शहरातील दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांच्या शोरूममध्ये चौकशीसाठी ग्राहक येत आहेत. काही जणांनी वाहनांचे बुकिंग केले असून, काही ग्राहक विविध कंपन्यांच्या मॉडेल्सची तुलना करून निर्णय घेत आहेत. दैनंदिन वापरासाठी दुचाकी, तर कुटुंबाच्या प्रवासासाठी चारचाकी वाहनांना पसंती दिली जात आहे.
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सणामुळे व्यापाऱ्यांत उत्साह
दिवाळीच्या खरेदीत कपडे, दागिने आणि वाहनांबरोबरच मिठाई, फराळ, आकाशकंदील, विद्युत रोषणाई, रांगोळी आणि भेटवस्तूंचाही समावेश आहे. त्यामुळे शहरातील मुख्य बाजारपेठांसह विविध व्यावसायिक भागांत ग्राहकांची वर्दळ वाढत आहे.