द्राक्षनगरीत दीपउत्सवाने चैतन्याचे वातावरण

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पिंपळगाव बसवंत ः दीपोत्सवासाठी सुरू असलेली खरेदी.
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पिंपळगावच्या बाजारपेठेत सात कोटींची उलाढाल
लक्ष्मीपूजनानिमित्त खरेदीसाठी नागरिकांची झुंबड; कपडे, सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन खरेदीला पसंती
पिंपळगाव बसवंत, ता. ८ : दीपावलीच्या स्नेह आणि प्रकाशपर्वाने द्राक्षनगरी उजळून निघाली आहे. लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर शहरात उत्साहाचे वातावरण असून, गेल्या तीन दिवसांत कपडे, सुवर्णालंकार, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू आणि वाहनांच्या खरेदीतून सात कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल झाली आहे. समृद्धी देणाऱ्या दीपोतस्वाने उत्साह अन् चैतन्याचे वातावरण पिंपळगाव शहरात पसरले आहे. निफाड फाटा परिसरातील बाजारपेठेत खरेदीसाठी नागरिकांची मोठी गर्दी उसळली होती.
गेल्या आठ दिवसांपासून सुरू असलेली दिवाळीची लगबग लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शिगेला पोहोचली. आकर्षक आकाशकंदील आणि विद्युत रोषणाईने घरे व व्यावसायिक प्रतिष्ठाने उजळून निघाली. झेंडूची फुले, पूजेचे साहित्य आणि मिठाई खरेदीसाठी बाजारपेठेत गर्दी झाली होती. गर्दीमुळे परिसरात वाहतूक कोंडीही निर्माण झाली.
लक्ष्मीपूजनाच्या मुहूर्तावर नवीन घर खरेदीसाठीही नागरिकांनी पसंती दिली. अनेक कुटुंबांनी स्वप्नातील घराचे बुकिंग केले. घराघरांत तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानांत लक्ष्मीपूजन पारंपरिक उत्साहात करण्यात आले. फटाक्यांच्या आतषबाजीने शहरात दिवाळीचा आनंद द्विगुणित झाला.
दिवाळी पाडवा आणि भाऊबीज हे दोन दिवस अद्याप शिल्लक असल्याने बाजारपेठेतील उलाढाल आणखी वाढण्याची अपेक्षा व्यापारी वर्गातून व्यक्त होत आहे. सात कोटींच्या उलाढालीमुळे व्यापाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.