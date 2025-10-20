Nashik Diwali Traffic : नाशिककरांचा खरेदीचा उत्साह कायम; दिवाळीच्या गर्दीमुळे शहरातील चौकाचौकांत 'मेगा' वाहतूक कोंडी!

नाशिक: दिवाळीनिमित्त शहरातील विविध आस्थापनांनी यंदा भरघोस बोनस दिल्याने खरेदीदारांचा उत्साह दिवाळीच्या तिसऱ्या दिवशीही खरेदीदारांचा उत्साह तसूभरही कमी झाला नाही. दिवाळी खरेदीसाठी नाशिककर मोठ्या संख्येत रस्त्यावर उतरल्याने शहरातील सर्वच प्रमुक चौकात अभूतपूर्व वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. त्यातच पोलिस प्रशासनाने बाजारपेठेत वाहने न आणण्याचे आवाहन करूनही अनेकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने कोंडीत भरच पडत गेली. .दिवाळी म्हटली की चिमुकल्यापासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांमध्ये कमालीचा उत्साह संचारतो. त्यातच यंदा सातपूर अंबड औद्योगिक वसाहतीसह अन्य आस्थापनांनी दिवाळीसाठी भरघोस बोनस जाहीर केला. त्यामुळे या उत्साहात मोठी भर पडली. दिवाळीच्या तिसऱ्या दिवशीही खरेदीदार मोठ्या संख्येत रस्त्यावर उतरल्याने शहरातील चौकाचौकात मोठी गर्दी उसळून अभूतपूर्व वाहतूक कोंडी अनुभवण्यास मिळाली. .संभाव्य गर्दी लक्षात घेऊन पोलिस प्रशासनाने शहरातील मुख्य बाजारपेठेत वाहने न आणण्याचे आवाहन केले होते, परंतु त्याकडे साफ काणाडोळा केल्याने अनेक मुख्य चौकात प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. मेनरोड, शालिमार, रविवार पेठ, कानडे मारुती लेन, वकीलवाडी आदी ठिकाणी तर पाय ठेवायलाही जागा नव्हती, यावरून गर्दीची कल्पना यावी. गर्दीची कल्पना असल्याने यंदा पोलिस प्रशासनाने मुख्य बाजारपेठेत वाहने न आणण्याचे आवाहन केले होते. परंतु त्याकडे साफ दुर्लक्ष करत अनेकांनी वाहने रस्त्यावर आणल्याने कोंडीत भरच पडत गेली. रविवार पेठ, शालिमार अशा काही ठिकाणी तर वाहतुकीचे नियोजन करणारे पोलिस कर्मचारीही हतबल झाल्याचे दिसून आले..याठिकाणी कोंडीनाशिक मर्चंट बँक मुख्य कार्यालय परिसर, शालिमार परिसर, रविवार कारंजा, पंचवटी कारंजा, अशोकस्तंभ, तिवंधा चौक, पेठ नाका, मखमलाबाद नाका, रामवाडी पूल, घारपुरे घाट, खडकाळी सिग्नल आदी ठिकाणी वाहतूक कोंडी झाली. त्यामुळे अतिशय संथगतीने वाहतूक सुरू होती. काही वाहनधारकांच्या अरेरावीने वादावादीचे प्रसंगही घडले. अनेक वाहनधारकांना आवाहन करूनही माघार घेत नसल्याने कोंडीत भरच पडत गेली. पुढील दोन-तीन दिवस अशीच परिस्थिती राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली..गर्दीमध्ये चारचाकी वाहनांची घुसखोरीनाशिक रोड : येथे दिवाळी खरेदीसाठी प्रचंड गर्दी झाल्याने ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी होत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात वाहतूक ठप्प झाली होती. या चौकातून रेल्वेस्थानक, बसस्थानकाकडे बस व इतर प्रवासी वाहने जातात. तसेच सुभाष रोड, मालधक्क्याकडे अवजड वाहने जातात. सिन्नरच्या दिशेने येणारी अनेक वाहने सावरकर पुलावरून न जाता खालून जुन्या पुलावरून जातात. त्यातच चौकात फेरीवाले, विविध व्यावसायिकांचे बस्तान बसले आहे. .Mohol News: 'दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलिसांची चेन स्नॅचिंग चोरा विरोधात मोहीम तीव्र'; बाजारपेठेत महिलांच्या सुरक्षेसाठी पोलीस गस्त वाढविली.नागरिक वाहने बेशिस्तीने पार्क करतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच मुक्तिधाम रोड, मीना बाजार, पोलिस स्टेशनसमोरील रोड, मेन गेट, महात्मा गांधी रोड, गायकवाड मळा रोड आदी ठिकाणी विक्रेते रस्तावर बसल्याने येथे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होती. दुकानदारांनी पार्किंगच्या जागेवर दुकाने थाटल्याने ग्राहक रस्तावर वाहने उभी केली. गर्दीमध्ये चारचाकी वाहने घातल्याने वाहतूक कोंडी होते. वाहतूक पोलिस नियुक्त करावा, बेशिस्तीने उभे केलेली वाहने उचलावीत, आदी मागण्या नागरिकांनी केल्या आहेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.