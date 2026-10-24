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दिवाळी फराळातून महिलांना रोजगाराची संधी
महिला बचत गटांसह गृहोद्योगांना मागणी; आगाऊ नोंदणीतून आर्थिक हातभार
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २४ : दिवाळीचा सण म्हणजे फराळाची रेलचेल. घराघरांत तयार होणाऱ्या चकल्या, चिवडा, लाडू, करंज्या, शंकरपाळे यांना सणासुदीच्या काळात मोठी मागणी असते. याच मागणीचे रूपांतर जळगावातील अनेक महिलांनी रोजगाराच्या संधीत केले आहे. महिला बचत गट, गृहउद्योग आणि घरगुती व्यवसायांच्या माध्यमातून महिलांनी दिवाळी फराळ तयार करून विक्री करण्यास सुरवात केली असून, आगाऊ मागणी नोंदविण्यापासून ते फराळाचे आकर्षक संच (पॅकिंग) करण्यापर्यंत विविध कामांतून त्यांना उत्पन्न मिळत आहे.
महिला बचत गटांच्या माध्यमातून पारंपरिक दिवाळी फराळ तयार करून विक्री केला जात आहे. परिसरातील नागरिक, नातेवाईक आणि परिचितांकडून आगाऊ नोंदणी घेतल्या जात आहेत. काही महिला एकत्र येऊन फराळनिर्मितीचे काम करतात.
घरबसल्या व्यवसायाची संधी
नोकरी किंवा घरातील जबाबदाऱ्या सांभाळून महिला फराळनिर्मितीचा व्यवसाय करतात. चकली, चिवडा, लाडू, करंजी, शंकरपाळे आणि शेव यांसारख्या पदार्थांना मागणी असते. ग्राहकांच्या गरजेनुसार फराळाचे छोटे-मोठे पॅक तयार केले जातात.
चौकट
उलाढालीतून आर्थिक हातभार
दिवाळीच्या काळात मिळणाऱ्या आगाऊ नोंदणीमुळे महिलांच्या घरगुती व्यवसायाला चालना मिळते. मात्र, या व्यवसायातील प्रत्यक्ष नफा हा कच्च्या मालाच्या किमती, तेल, गॅस, पॅकिंग, मजुरी आणि वाहतूक खर्चावर अवलंबून असतो. त्यामुळे विक्रीसोबत खर्चाचे नियोजन करणेही महत्त्वाचे ठरते.
कोट
दिवाळीच्या काळात घरगुती फराळाला चांगली मागणी असते. चकली, चिवडा, लाडू, करंजी आणि शंकरपाळे तयार करण्यासाठी आम्ही आधीच नियोजन करून आगाऊ नोंदणी करतो. घरातील कामे सांभाळून फराळनिर्मिती करता येते आणि त्यातून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावता येतो.
- शामली देशमुख, महिला बचत गट प्रतिनिधी