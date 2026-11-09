दृष्टीहीन १०० बांधवांना दिवाळीनिमित्त किराणा, फराळाचे वाटप

NSK26H34847
जळगाव : दृष्टिहीन बांधवांना दिवाळीनिमित्त किराणा साहित्य, मिठाई व फराळाचे वाटप करताना मान्यवर.
दृष्टिहीन बांधवांना किराणा, फराळ वाटप
जळगावात दृष्टिहीन संघाच्या विभागीय शाखेतर्फे उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ९ : दिवाळीचा आनंद सर्वांना मिळावा, या सामाजिक भावनेतून दृष्टिहीन संघाच्या विभागीय शाखा, नाशिक यांच्या वतीने जळगाव जिल्ह्यातील १०० गरजू दृष्टिहीन बांधवांना दिवाळीनिमित्त किराणा साहित्य, मिठाई व फराळाचे वाटप करण्यात आले. मनोरमाबाई जगताप सामाजिक सभागृहात शुक्रवारी (ता. ६) सकाळी ११ ते दुपारी ३ या वेळेत एकदिवसीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते.
कार्यक्रमाला दृष्टिहीन संघाचे महासचिव डी. पी. जाधव, उपाध्यक्ष राजू देवरे, विभागीय सचिव दत्तू बोडके, युवा सचिव राहुल पवार, जळगाव जिल्हाध्यक्ष मंगेश शेवाळे, महासचिव हिलाल सपकाळे, सामाजिक कार्यकर्ते मनोज भांडारकर, मोहित भोळे, उमेश सोनार, विवेक जगताप तसेच भाजप व्यापार आघाडीचे अध्यक्ष विनय बाहेती उपस्थित होते. प्रास्ताविक मंगेश शेवाळे यांनी केले.
डी. पी. जाधव, दत्तू बोडके, मोहित भोळे, मनोज भांडारकर, विनय बाहेती व विवेक जगताप यांनी मनोगत व्यक्त केले. या उपक्रमासाठी उद्योजक आर. सी. बाफना, सागर चोबे, जैन उद्योग समूहाचे अध्यक्ष अशोक जैन, आमदार सुरेश भोळे, महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी आणि सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांचे सहकार्य लाभले. सचिव हिलाल सपकाळे यांनी सूत्रसंचालन केले. महासचिव दत्तू बोडके यांनी आभार मानले. राष्ट्रगीताने मेळाव्याची सांगता झाली.
चौकट
दृष्टिहीन बांधवांच्या अडचणी सोडविणार
व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात पहिल्या दहा दृष्टिहीन बांधवांना किराणा साहित्य, मिठाईचे बॉक्स व फराळाचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर उपस्थित १०० गरजू बांधवांना दिवाळीसाठी किराणा साहित्य व फराळ देण्यात आला. यावेळी मान्यवरांनी दृष्टीहीन बांधवांच्या अडचणी समजून घेत त्यांना भविष्यातही आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.