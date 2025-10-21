Nashik Diwali sweets : मिक्स मिठाईला सर्वाधिक मागणी; लक्ष्मीपूजन आणि भाऊबीजमध्ये लाखोंची उलाढाल!

जुने नाशिक: दिवाळीनिमित्त मिठाईस मागणी वाढली असून, मिक्स मिठाईसह विविध प्रकारच्या स्वादिष्ट आणि दिवाळीचा गोडवा वाढविणाऱ्या मिठाई बाजारात विक्रीस दाखल झाल्या आहेत. मिक्स मिठाईला सर्वाधिक मागणी असल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले..दिवाळी आणि मिठाई जणू एक समीकरणच बनले आहे. विविध शासकीय, खासगी कार्यालय, कंपनी, ठेकेदार वरिष्ठांकडून त्यांच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दिवाळीचे भेट म्हणून मिठाई दिली जात असते. इतर दिवसांच्या तुलनेत दिवाळीमध्ये सर्वाधिक मिठाई विक्रीतून उलाढाल होते. लक्ष्मीपूजनानिमित्त मिठाईच्या मागणीत वाढ झाली आहे. मिठाई तयार करण्याच्या कामांना वेग आला आहे. मिक्स मिठाई, काजूकतली, सुकामेवामिश्रित मिठाई, गुलाबजामून अशा विविध प्रकारची मिठाई बाजारात उपलब्ध झाली आहे. .वाढती मागणी लक्षात घेता मिठाई दुकानदाराने अतिरिक्त साठा करून घेतला आहे. सुमारे ३० ते ४० टक्के मिठाईची आगाऊ बुकिंग झाली आहे. त्यात मिक्स मिठाईचे सर्वाधिक प्रमाण आहे. लक्ष्मीपूजन आणि भाऊबीज या दोन दिवसात लाखोंची उलाढाल मिठाईतून होण्याची शक्यता विक्रेत्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. .मिठाईच्या दरांमध्ये किरकोळ स्वरूपात वाढ झाली आहे. मिठाई तयार करण्यासाठी हजारो लिटर दुधाचा वापर केला जातो. मागणी वाढल्याने दुधाच्याही मागणीत वाढ झाली आहे. दैनंदिन मागणीच्या दुप्पट मागणी दुधास होत असल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले. शहरातील दुकानदारांकडून सुमारे आठ ते दहा हजार लिटरची अतिरिक्त मागणी होत आहे. दुधाच्या दरावर त्याचा काहीसा परिणाम झाला आहे. पारंपारिक मिठाईसह मिक्स मिठाईस चांगली मागणी असते..यंदा काही नावीन्यपूर्ण मिठाई बाजारात दाखल झाल्या आहेत. टुटी-फ्रुटी, अक्रोड, खजूर, गुलकंदापासून तयार करण्यात आलेल्या मिठाई बाजारात उपलब्ध झाल्या आहेत. ४०० किलो या सर्व मिठाई विक्री होत आहे..Diwali Bonus Dispute : बोनस कमी मिळाल्याने संतप्त टोल कर्मचाऱ्यांनी घेतला बदला; हजारो वाहने शुल्काशिवाय सोडली, कंपनीला लाखोंचे नुकसान.असे आहे दर (प्रतिकिलो)मिक्स मिठाई: ४००मलाई केसर: ८००ड्रायफूट मिठाई: ६००अंजीर बर्फी: ६००काजू कतली: १०००गुलाबजाम: २८० ते ४००मलाई बर्फी: ६००सोनपापडी: २४०.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.