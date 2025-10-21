नाशिक

Nashik Diwali sweets : मिक्स मिठाईला सर्वाधिक मागणी; लक्ष्मीपूजन आणि भाऊबीजमध्ये लाखोंची उलाढाल!

Diwali Drives High Demand for Sweets in Nashik : नाशिकच्या बाजारात दिवाळी सणासाठी मिक्स मिठाई, काजू कतली, गुलाबजामून, मालई बर्फी, अंजीर बर्फी आणि नाविन्यपूर्ण मिठाई विक्रीस दाखल झाली असून दुकानदारांनी साठा वाढवला आहे.
जुने नाशिक: दिवाळीनिमित्त मिठाईस मागणी वाढली असून, मिक्स मिठाईसह विविध प्रकारच्या स्वादिष्ट आणि दिवाळीचा गोडवा वाढविणाऱ्या मिठाई बाजारात विक्रीस दाखल झाल्या आहेत. मिक्स मिठाईला सर्वाधिक मागणी असल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले.

