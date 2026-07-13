Dodheshwar Road Row : दोधेश्वरात सात कोटींच्या अतिरिक्त रस्त्यावरून निधी उधळपट्टीचा आरोप; नैसर्गिक व धार्मिक वारसा धोक्यात?

सटाणा : बागलाण तालुक्यातील प्राचीन दोधेश्वर तीर्थक्षेत्र परिसरात डोंगर पोखरून सुरू असलेले सुमारे सात कोटी रुपयांचे अतिरिक्त रस्त्याचे काम म्हणजे "डोंगर पोखरून उंदीर काढण्याचा प्रकार" असून, कोणतीही लोकमागणी नसताना ठेकेदारांच्या मनमानीमुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बागलाण तालुकाध्यक्ष राजेंद्र सोनवणे यांनी केला आहे..प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात सोनवणे यांनी म्हटले आहे की, या कामामुळे दोधेश्वर परिसराचा नैसर्गिक व धार्मिक वारसा धोक्यात आला आहे. अतिरिक्त रस्त्याच्या कामाबाबत वन विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची भूमिका संशयास्पद असून, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रारी करूनही समाधानकारक उत्तर मिळालेले नाही. एकीकडे सटाणा शहर व तालुक्यातील अनेक मुख्य रस्ते दुरवस्थेत असताना त्याकडे लोकप्रतिनिधी व प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. मात्र, गरज नसलेल्या ठिकाणी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून विकासाच्या नावाखाली उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वरप्रमाणेच दोधेश्वर, भीमाशंकर व कपालेश्वर ही भगवान शंकराची श्रद्धास्थाने आहेत. दोधेश्वर हे प्राचीन इतिहास, निसर्गसंपन्न परिसर व विविध शिवमंदिरांमुळे धार्मिक, आध्यात्मिक तसेच शालेय विद्यार्थ्यांच्या सहलींसाठी महत्त्वाचे ठिकाण आहे..श्रावण महिना व महाशिवरात्रीला भाविकांची गर्दी वाढत असली तरी वाहनतळ व भाविकांसाठी आवश्यक जागा परिसरात आधीपासून उपलब्ध आहे. त्यामुळे अतिरिक्त रस्त्याची आवश्यकता नसताना डोंगर पोखरून रस्ता तयार करण्यात येत आहे. या उत्खननामुळे परिसरातील जैवविविधता, नैसर्गिक अधिवास व पर्यावरणाला धोका निर्माण झाल्याचा दावा सोनवणे यांनी केला..यापूर्वी रस्त्यालगतच्या पुरातन विहिरीचे व डोंगरावरील मंदिराचे मूळ स्वरूप बदलण्यात आले असून, परिसरातील तलावांमध्ये अस्वच्छता वाढली आहे. उत्खननातून निघालेल्या गौण खनिजाचे काय झाले, त्याची विल्हेवाट कशी लावली व त्यातून शासनाला किती महसूल मिळाला, याची माहिती जनतेसमोर जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.