Nashik News : पस्तीस टक्के दरवाढ करून देखील श्‍वान निर्बीजीकरणाचा ठेका रद्द करण्याची वेळ महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागावर आली आहे. निर्बीजीकरणाचे काम देताना ॲनिमल वेल्फेअर बोर्डाचे प्रमाणपत्र बंधनकारक असताना ते न तपासताच काम दिल्याने त्यावर आक्षेप आल्याने ठेका रद्द करण्याची वेळ आली.

यामुळे काम दिल्यापासून सहा महिन्यात झालेले श्‍वान निर्बीजीकरण देखील अडचणीत आले आहे.(Dog lost due to lack of sterilization by animal shelter nashik news)