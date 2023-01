Nashik Crime News : केवळ पार्कमध्ये घरगुती गॅसचा काळाबाजार; दोघांना अटक

By

नाशिक : घरगुती वापराच्या गॅसचा काळाबाजार करून तो अवैधरीत्या खासगी रिक्षा व अन्य वाहनांत भरणाऱ्या दोघांना युनिट दोनच्या पथकाने सातपूर परिसरात छापा टाकून पकडले. (Domestic gas black market in park only Both arrested Nashik Crime News)

महेश रमेश गांगुर्डे (रा. कुणाल रो हाउस, हेडगेवार चौक, सिडको) व नीलेश दिनेश इंगळे (रा. न्यू शिंदे सायकल दुकानाच्या बाजूला, त्रिमूर्ती चौक, सिडको) अशी गॅसचा काळाबाजार करणाऱ्या संशयितांची नावे आहेत.

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, गुन्हे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, सहायक आयुक्त वसंत मोरे यांच्या सूचनेनुसार पोलिस पथके अवैध धंद्यांचा शोध घेत असताना, युनिट दोनचे हवालदार राजेंद्र घुमरे यांना केवल पार्क येथे अवैध गॅस भरणा अड्डा सुरु असल्याची माहिती मिळाली होती.

वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आनंदा वाघ यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक पोपट कारवाळ, सहायक उपनिरीक्षक यशवंत कोळी, हवालदार राजेंद्र घुमरे, नंदकुमार नांदुर्डीकर, गुलाब सोनार, संपत सानप, संजय सानप, अतुल पाटील, सुनील आहेर, प्रशांत वालझाडे, पुरवठा निरीक्षक स्वप्नील थोरात यांनी केवल पार्कमधील सचिन काळे यांच्या पत्राचे शेडसमोरील अड्ड्यावर छापा टाकला.

या छाप्यात गॅस सिलिंडरमधून खासगी वाहनांमध्ये गॅस भरण्यासाठी लागणारे दोन रिफिलिंग मशिन, भरलेल्या व रिकाम्या अशा २१ गॅस सिलिंडर, दोन वजनकाटे, नीलेश इंगळेच्या खिशात १२०० रुपये रोख, पक्कड, स्क्रू ड्रायव्हर असा ९१ हजार ९५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. दोघांविरुद्ध सातपूर पोलिसात जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

