नाशिक

Manmad Crime : मनमाडमध्ये पहाटे दुहेरी हत्याकांड; महामार्गालगत झोपलेल्या दोघांना दगडाने ठेचले

इंदूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर एका माथेफिरूने रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्या दोन बेघर व्यक्तींची मोठ्या दगडाने ठेचून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली.
Manmad Crime

Manmad Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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मनमाड - शहरातून जाणाऱ्या इंदूर- पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर सोमवारी (ता. २२) पहाटे एका माथेफिरूने रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्या दोन बेघर व्यक्तींची मोठ्या दगडाने ठेचून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली.

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