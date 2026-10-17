शिक्षण, संशोधन आणि महिला सक्षमीकरणाचा प्रभावी संगम; “डॉ. संध्या खेडेकर” यांची बहुआयामी वाटचाल

डॉ. संध्या खेडेकर यांची बहुआयामी वाटचाल
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शिक्षण, संशोधन आणि महिला सक्षमीकरणाचा प्रभावी संगम
शिक्षण क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, संशोधन आणि महिला सक्षमीकरण यांचा समन्वय साधणाऱ्या डॉ. संध्या मिलिंद खेडेकर यांनी आपल्या कार्यातून वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. गोखले एज्युकेशन सोसायटीच्या एसएमआरकेबीकेएके महिला महाविद्यालय, नाशिक येथे प्राचार्या म्हणून त्या कार्यरत आहेत. शिक्षणतज्ज्ञ, संशोधक, शिक्षक-प्रशिक्षक आणि लेखिका म्हणून त्यांचे योगदान उल्लेखनीय आहे.
डॉ. खेडेकर यांनी इंग्रजी विषयात एम .ए., एम. एड. आणि सेट (शिक्षण) या पात्रता संपादन केल्या असून, मुंबई विद्यापीठातून शिक्षणशास्त्र विषयात पीएच.डी. मिळवली आहे. सध्या अमेरिकेतील युडोक्सिया रिसर्च युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांचे पोस्ट-डॉक्टोरल संशोधन सुरू आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा शिक्षणातील वापर, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, डिजिटल अध्यापनपद्धती आणि शैक्षणिक तंत्रज्ञान ही त्यांच्या विशेष अभ्यासाची क्षेत्रे आहेत. कोविड-१९ महामारीच्या काळात त्यांनी २४ हून अधिक देशांतील १२ हजारांपेक्षा अधिक शिक्षकांना डिजिटल साधने आणि ऑनलाइन अध्यापनाचे प्रशिक्षण दिले. विविध विषयांवर त्यांनी ३०० हून अधिक व्याख्याने दिली आहेत. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शिक्षण अधिक सुलभ आणि परिणामकारक करण्यावर त्यांचा भर आहे.
महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रातही त्यांचे कार्य महत्त्वपूर्ण आहे. कराटे ब्लॅक बेल्टधारक आणि मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षक म्हणून त्यांनी महाराष्ट्रातील २० हजारांहून अधिक मुलींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण दिले आहे. मुलींमध्ये आत्मविश्वास आणि सुरक्षिततेविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत.
संशोधन क्षेत्रात त्यांच्या नावावर दोन प्रकाशित पेटंट्स असून, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये ९२ हून अधिक शोधनिबंध प्रकाशित झाले आहेत. त्यांनी १२५ हून अधिक शोधनिबंध सादर केले आहेत. लेखन, पीएच.डी. मार्गदर्शन आणि नॅक मूल्यांकन क्षेत्रातही त्यांचा सहभाग आहे. Dewang Mehta National Education Leadership Award, 50 Most Influential Principals of India Award आणि Sharu Rangnekar Memorial National Award यांसारख्या सन्मानांनी त्यांच्या कार्याची दखल घेण्यात आली आहे.
शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षांसाठी नव्हे, तर जीवनातील आव्हाने, नेतृत्व आणि जबाबदार नागरिकत्वासाठी तयार करणारे असावे, हा डॉ. खेडेकर यांचा दृष्टिकोन आहे. शैक्षणिक नेतृत्व, संशोधन आणि सामाजिक बांधिलकी यांची सांगड घालत त्यांची वाटचाल शिक्षण क्षेत्रासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे.
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