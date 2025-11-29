नाशिक

Nashik Drone Show : आकाशात ११०० ड्रोनची भव्य 'कलाकृती'; नाशिककरांनी अनुभवला मंत्रभूमी ते तंत्रभूमीचा अद्भुत प्रवास

Spectacular Drone Show Marks Opening of AIMA Index 2025 : नाशिकमधील ठक्कर डोम येथे ‘आयमा इंडेक्स- २०२५’ प्रदर्शनाच्या पहिल्या दिवशी अकराशे ड्रोनच्या सहाय्याने आकाशात 'आय लव्ह नाशिक'ची प्रतिकृती साकारण्यात आली. या भव्य ड्रोन शोला नाशिककरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अकराशे ड्रोनच्या सहाय्याने प्रभू रामचंद्र, भगवान शंकर व सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा अमृतकुंभ साकारण्यात आला. या ड्रोनच्या माध्यमातून नाशिकचा मंत्रभूमी ते तंत्रभूमीचा प्रवास उलगडून दाखविण्यात आला. या ड्रोन शोला नाशिककरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.

