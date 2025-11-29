Nashik Drone Show : आकाशात ११०० ड्रोनची भव्य 'कलाकृती'; नाशिककरांनी अनुभवला मंत्रभूमी ते तंत्रभूमीचा अद्भुत प्रवास

नाशिक: अकराशे ड्रोनच्या सहाय्याने प्रभू रामचंद्र, भगवान शंकर व सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा अमृतकुंभ साकारण्यात आला. या ड्रोनच्या माध्यमातून नाशिकचा मंत्रभूमी ते तंत्रभूमीचा प्रवास उलगडून दाखविण्यात आला. या ड्रोन शोला नाशिककरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला..अंबड इंडस्ट्रीज ॲन्ड मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनतर्फे (आयमा) ठक्कर डोम येथे ‘आयमा इंडेक्स- २०२५’ महाकुंभ प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. पहिल्या दिवशी सायंकाळी ड्रोन शो रंगला. रात्री आठला अकराशे ड्रोन आकाशात उडविण्यात आले. .त्यात ‘आय लव्ह नाशिक’ची पहिली प्रतिकृती साकारण्यात आली. त्यानंतर भारताचा नकाशा, प्रभू श्रीरामचंद्र, भगवान शंकर, सिंहस्थ कुंभाचा अमृतकलश, महादेवाची पिंडी, शंख, ‘आयमा’चे नाव अशा एक-एक कलाकृती ड्रोनच्या सहाय्याने उत्कृष्टपणे साकारण्यात आल्या..Mumbai Local: अपघात, तक्रारी, तपास आता कॅमेऱ्यात... रेल्वे होणार ‘सीसीटीव्ही मोड’मध्ये; मुंबई लोकलचा हायटेक निर्णय.नाशिकचा औद्योगिक प्रवासही या माध्यमातून उलगडण्यात आला. वीस मिनिटांच्या या शोमधून मंत्रभूमी ते तंत्रभूमीचा प्रवास नाशिककरांनी ‘याचि देही याचि डोळा’ अनुभवला. हा ड्रोन शो पाहण्यासाठी ठक्कर डोमसमोरील मार्ग, त्र्यंबक रोडवर नाशिककरांनी एकच गर्दी केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.