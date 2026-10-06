Satana News : दुष्काळ जाहीर; मात्र शेतकरी डिजिटल चक्रव्यूहात, सातबारा अन् ‘फार्मर आयडी’साठी संकेतस्थळे ठप्प

सटाणा - निसर्गाने पिके हिरावली, दुष्काळाने उत्पन्नाची आशा संपवली आणि आता शासनाच्या ठप्प ऑनलाइन यंत्रणेने मदतीचा मार्गही रोखला. बागलाणमध्ये दुष्काळ जाहीर होऊनही सातबारा व ‘फार्मर आयडी’साठीची संकेतस्थळे बंद असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीऐवजी महा-ई-सेवा केंद्रांचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. दिवसभर रांगेत उभे राहूनही ‘वेबसाईट बंद आहे, उद्या या’ एवढेच उत्तर मिळत असल्याने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जखमेवर प्रशासकीय यंत्रणेनेच मीठ चोळल्याची संतप्त भावना व्यक्त होत आहे..सटाणा शहरातील महसूल विभाग, कृषी कार्यालय तसेच नामपूर, ताहाराबाद, जायखेडा, डांगसौंदाणे यांसह तालुक्यातील विविध गावांमधील महा-ई-सेवा व सेतू केंद्रांवर शेतकऱ्यांची गर्दी होत आहे. मात्र, संकेतस्थळे सुरू होत नसल्याने केंद्र चालकांसह शेतकऱ्यांचीही मोठी गैरसोय होत आहे.सातबारा उतारा आणि ‘फार्मर आयडी’शी संबंधित ऑनलाइन प्रणालीवर मोठ्या प्रमाणात वापरकर्त्यांचा ताण, सर्व्हरची समस्या अथवा अन्य तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याचे केंद्र चालकांकडून सांगितले जात आहे. संकेतस्थळावर वारंवार ‘एरर’ येत असल्याने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. अनेक तास प्रतीक्षा करूनही काम होत नसल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा दुसऱ्या दिवशी केंद्रावर येण्याचा सल्ला दिला जात आहे..बागलाणमध्ये पावसातील प्रदीर्घ खंडामुळे खरीप पिकांवर मोठा परिणाम झाला आहे. मका, बाजरी, कांदा तसेच फळबागांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. अशा वेळी शासनाने दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर मदतीची प्रक्रिया वेगाने सुरू होणे अपेक्षित असताना, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल प्रक्रियेतच अडथळे निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांचा संताप वाढत आहे.शासनाने डिजिटल प्रणालीचा वापर करून प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी प्रणालीच ठप्प झाल्यास त्याचा थेट फटका लाभार्थी शेतकऱ्यांना बसतो. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी दूर होईपर्यंत प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे..संकेतस्थळे पूर्ववत होईपर्यंत शेतकऱ्यांना केवळ ऑनलाइन प्रक्रियेवर अवलंबून न ठेवता तलाठी, ग्राम महसूल यंत्रणा अथवा संबंधित विभागामार्फत ऑफलाइन कागदपत्रे स्वीकारण्याची तात्पुरती व्यवस्था करावी, अशी मागणी होत आहे..'दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदतीची आशा दाखवायची आणि ती मिळविण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची संकेतस्थळेच बंद ठेवायची, ही व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी आहे. निसर्गाच्या संकटाने शेतकरी आधीच उद्ध्वस्त झाला आहे. आता त्याला तांत्रिक अडथळ्यांच्या नावाखाली हेलपाटे मारायला लावणे योग्य नाही. सरकारने तातडीने ऑनलाइन प्रणाली सुरळीत करून, तोपर्यंत पर्यायी ऑफलाइन व्यवस्था सुरू करावी आणि दुष्काळी मदत कोणत्याही विलंबाशिवाय शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी.'- संजय पवार, शेतकरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.