गोशाळा अनुदान मागणी

धुळे : टुडे पान २ साठी...
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धुळे : गोशाळांतील पशूसाठी अनुदान वाढवून मिळावे यासह अन्य मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने करताना गोशाळा महासंघाचे पदाधिकारी, संचालक आदी.
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गोशाळांतील प्रत्येक पशूसाठी रोज १०० रुपये अनुदान द्या
दुष्काळामुळे चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर; महासंघाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १५ : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे गोशाळांमधील पशुधनाच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे नोंदणीकृत राज्यातील एक हजार १४ गोशाळांमधील प्रत्येक पशूसाठी प्रतिदिन १०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी गोशाळा महासंघाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
अल्प पावसामुळे शेतांमध्ये चारा, कडबा व कुटार उपलब्ध होत नसून पडीत जमीन, डोंगराळ भाग व जंगलांमध्येही चारा उगवलेला नाही. परिणामी, चाऱ्याचे दर वाढले आहेत. शासनाकडेही पुरेसा चारासाठा नसल्याने आगामी काळात पशुधनाचा प्रश्न अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. विहिरी, कूपनलिका, तलाव व धरणांमधील पाणीसाठाही घटत असल्याने गोशाळांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागू शकतो. त्यामुळे प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत स्तरावर चारा डेपो सुरू करावा, अशी मागणीही महासंघाने केली. दुष्काळामुळे अनेक शेतकरी पशुधन गोशाळांमध्ये आणून देत आहेत. गोशाळा संचालक त्याचा स्वीकार करीत असल्याने अनेक ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक गोवंश जमा झाला आहे. त्यामुळे गोशाळांवरील आर्थिक भार वाढला आहे. आर्थिक अडचणींमुळे काही शेतकरी गोवंश विक्रीस काढत असून, खरेदीदार मिळत नसल्याने हे पशुधन कत्तलीसाठी जाण्याची शक्यताही महासंघाने व्यक्त केली आहे. गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू असताना अशा पशुधनाची वाहतूक करणारी वाहने गोरक्षकांनी पकडल्यास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असेही निवेदनात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व नोंदणीकृत गोशाळांमधील पशुधनासाठी प्रतिदिन प्रतिपशू १०० रुपये याप्रमाणे चारा-पाणी अनुदान सरसकट वितरित करावे आणि त्याबाबत तातडीने शासन निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महासंघाने केली. महासंघाचे अध्यक्ष निर्मल भटेवरा, उपाध्यक्ष सुनील चौधरी, सचिव पवन पोद्दार, जिल्हा समन्वयक मनोज सोनवणे आदींसह जिल्ह्यातील गोशाळा संचालक उपस्थित होते.