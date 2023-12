Lalit Patil Drug Case: ड्रग्स माफिया ललित पाटीलचा नाशिक पोलिस ताबा घेणार

Lalit Patil Drug Case : अमली पदार्थ तस्करी प्रकरणातील संशयित अक्षय नाईकवाडेला भोपाळमधून अटक केल्यानंतर आता या प्रकरणातील मुख्य संशयित ललित पाटील याचा नाशिक पोलिस ताबा घेणार आहेत.

त्यामुळे या गुन्ह्यातील महत्त्वाची माहिती पोलिसांना मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते. (Drugs mafia Lalit Patil will take over Nashik police news)