Nashik Crime: वडाळा गावात लाखोंचे ड्रग्ज हस्तगत; एका महिलेला घेतले ताब्यात

Nashik Crime : वडाळा गाव परिसरात अमली पदार्थ विरोधी पथक व युनिट दोनच्या पथकाने कारवाई करून लाखो रुपयाचे ड्रग्ज हस्तगत केले आहेत.

नाशिक पोलिस आयुक्तालयाच्या अमली पदार्थ विरोधी पथकाने गुरुवारी (ता.५) सकाळपासून सापळा रचून ही कारवाई केली. कारवाईत एका महिलेकडून ड्रग्जचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. (Drugs worth lakhs seized in Wadala village woman taken into custody Nashik Crime)

रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणी तपासणी, पडताळणी व चौकशी सुरू होती. नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयाच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथक व युनिट दोनच्या पथकाने शहरातील ड्रग पेडलर महिलेला वडाळ्यातील एका बंगल्यातून मुद्देमालासह अटक केल्याचे समजते.

कारवाईत ५१ ग्रॅम एमडी (मेफेड्रोन ड्रग), दीड किलो गांजा तसेच काही प्रमाणात चरस देखील जप्त करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे नाशिक शहराचा होणारा उडता पंजाब होतोय की काय असे समोर येत आहे. रात्री उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरू होती.