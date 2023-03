Tax Recovery : वसुलीसाठी नांदगाव पालिकेकडून ढोल बजाव मोहिम

नांदगाव : थकीत पाणी व घरपट्टीसह इतर मालमत्ता करवसुलीला वारंवार मागणी करूनही दाद न देणाऱ्या थकबाकीदारांच्या (Arrears) दारासमोर पालिकेने ढोल बजाव मोहीम सुर केली आहे. (Drum beat campaign in front of door of Arrears by Nandgaon municipality for tax recovery nashik news)

या मोहिमेमुळे पालिकेच्या वसुलीला थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळू लागला आहे. नगरपरिषदेच्या वतीने बुधवार (ता.१५) पासून ज्या नागरिकांनी वारंवार सांगूनही घरपट्टी, पाणीपट्टी, जागाभाडे, गाळाभाडे भरलेले नाहीत अशा नागरिकांच्या घरासमोर ढोल ताशांचा गजर करण्यात आला.

यापुढेही वसुलीसाठी अशी मोहीम तीव्र करून नळ कनेक्शन कट करणे, मालमत्तेवर बोजा चढवून ती जप्त करणे अशी कार्यवाही करण्यात येणार आहे.

सदरील वसुली पथकात मुख्याधिकारी विवेक धांडे, प्रशासकीय अधिकारी मुक्ता कांदे, कर निरीक्षक राहुल कुटे, अनिल पाटील, बंडू कायस्थ, रामकृष्ण चोपडे, नीलेश देवकर, रोशनी मोरे, गौरव चुंबळे, प्रकाश गुढेकर, वाल्मीक गोसावी यांचा समावेश आहे.