नाशिक

मद्यपी वाहनचालकांवर पोलिसांचा कारवाईचा बडगा

मद्यपी वाहनचालकांवर पोलिसांचा कारवाईचा बडगा
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मद्यपी वाहनचालकांवर कारवाईचा बडगा वाहतूक शाखेची कारवाई; दहा महिन्यात ३३६ जणांवर गुन्हे सकाळ वृत्तसेवा नाशिक, ता. ३ : रस्ते अपघात, तसेच त्यामध्ये होणारी जीवितहानी आणि अपघाती घटनांना आळा घालण्यासाठी वाहतूक विभागाकडून वाहनचालक तळीरामांविरोधात धडक कारवाईचा बडगा उगारला आहे. दहा महिन्यात सुमारे दीड हजार केसेस करीत ऑक्टोबर महिन्यात १२६ मद्यपी चालकांविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, उपायुक्त चंद्रकांत गवळी, शहर वाहतूक शाखेचे सहायक आयुक्त माधव रेड्डी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात ७ महत्त्वाच्या पोलिस ठाण्यांतर्गत ७ ‘क्रिटिकल कॉरिडॉर’ पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही पथके शहरात सातत्याने कार्यरत असून वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करत आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात मोटार वाहन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या चालकांविरुद्ध एकूण १६१५ केसेस करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये विशेष मोहीम राबवून मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्या चालकांवर दंडात्मक व कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. २०२५ या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ऑक्टोबरअखेर मद्यपी वाहनचालकांवरील कारवाईत थेट २३५ ने संख्या वाढली असून, ऑक्टोबर महिन्यात १२६ मद्यपी वाहनचालकांवर रंगेहाथ कारवाई केली आहे. --- कारवाईची तुलनात्मक आकडेवारी: कालावधी........... कारवाईची आकडेवारी - २०२५ (१ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर) ............... ११५ - ऑक्टोबर २०२६ ............. १२६ - १ जानेवारी २०२५ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ ................ १०१ - १ जानेवारी २०२६ ते ३१ ऑक्टोबर २०२६ .................. ३३६ - ड्रंक-ड्राईव्ह कारवाई वाढ / घट ...................२३५ ने वाढ --कोट फोटो : H33511 रस्ते अपघातांना आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही विशेष मोहीम यापुढेही अशीच सातत्याने सुरू राहणार आहे. त्यामुळे शहरातील वाहनधारकांनी वाहतूक नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, तसेच मद्यपान करून वाहन चालवू नये. - माधव रेड्डी, सहायक आयुक्त, शहर वाहतूक शाखा

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