Dry Fruits Price : युद्धाची झळ सुकामेव्याला! इराण-इस्रायल वादामुळे खजूर आणि बदामाचे दर वाढणार

जुने नाशिक: सुकामेव्याचे दर सध्या तरी स्थिर असले तरी युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आगामी दिवसात भावात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती विक्रेत्यांकडून देण्यात आली. त्यामुळे रमजान ईदचा शीरखुर्मा, मिठाई यांचा गोडवा कडू होणार आहे. आयात बंद झाल्याने ज्या विक्रेत्यांकडून अगोदर साठा करून ठेवलेला आहे. त्यांना सुगीचे दिवस येणार आहे..इराण विरुद्ध अमेरिका, इस्राईल युद्ध सुरू झाले आहे. दोन दिवसापासून सुरू झालेल्या युद्धाने चरण सीमा ओलांडली आहे. विविध गोष्टीवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. खजूर सुकामेवा यांच्या आयातीवर देखील याचा परिणाम झाला आहे. .बहुतांशी प्रमाणात काजू, बदाम, चारोळी, खसखस आणि खजूर अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि इराण येथून आयात होत असते. यासह विविध प्रकारचे खजूर इराण आणि सौदी अरेबिया येथून येत असते. याच देशांमध्ये युद्ध सुरू झाल्याने मध्यपूर्व भागातील देशांना असलेली विमानसेवा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे यांच्याशी संपर्क तुटल्याने तेथून होणारी आयातही बंद झाली आहे..रमजान पर्व सुरू असल्याने काही महिन्यांपूर्वी अनेक व्यवसायिकांकडून सुकामेवा आणि खजूर यांचा मागणीनुसार अतिरिक्त साठा करून ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे सध्या तरी यांच्या खरेदी-विक्रीवर परिणाम दिसून येत नाही. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ५० ते १०० रुपयांनी दर वाढले आहे. असे असले तरी आगामी दिवसात दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. रमजानमुळे मागणी अधिक असल्याने विक्रेत्यांकडे असलेला साठा काही दिवसच पुरणार आहे. त्यानंतर मात्र सुकामेवा, खजूर यांची टंचाई भासणार आहे. त्यानिमित्ताने दर वाढ होऊ शकते..iran-israel conflict: होर्मुझमध्ये ७०० तेल टँकर अडकले! जगात तेल संकटाची भीती; भारताकडे किती दिवसांचा साठा?.मिठाई आणि शीरखुर्मा गोडवा घटणारविविध प्रकारची मिठाई, आइस्क्रीम यात सुकामेव्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. त्यांचा गोडवा वाढण्यास या पदार्थांमुळे मदत होत असते. तसेच, अवघ्या काही दिवसांवर रमजान ईद येऊन ठेपली आहे. ईदच्या दिवशी तयार होणारा शीरखुर्माही सुकामेव्यापासूनच तयार होत असतो; तर दैनंदिन रोजा इफ्तारसाठी विविध प्रकारच्या खजुराचा वापर केला जातो. त्यामुळे युद्धामुळे वाढलेल्या दरांचा परिणाम होऊन गोडवा घटण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.