Nashik News : धुक्यामुळे महामार्ग वाहतुकीवर परिणाम अन् शेतकऱ्यांचा औषध फवारणीचा खर्च वाढला

येसगाव (जि. नाशिक) : जिल्ह्यात पसरलेल्या थंडीचा परिणाम सर्वत्र जाणवत आहे. कडाक्याच्या थंडीसोबत पहाटेपासून दाट धुके पडत असल्यामुळे धुके निवळेपर्यंत जनजीवन विस्कळित होत आहे. (Due to fog highway traffic affected and farmers cost of spraying medicine increased in winter Nashik News)

येसगाव : शेतातील गव्हाच्या पिकावर पडलेले धुके.

धुक्यामुळे समोरचे स्पष्ट दिसत नाही. त्यामुळे महामार्ग व ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर धुक्याच्या वेळेस वाहतूक मंदावलेली असते. गेल्या दोन दिवसांपासून धुक्याचे प्रमाण वाढलेले आहे. गेल्या चार-पाच दिवसांपासून दुपारपर्यंत किंवा दिवसभर सूर्यदर्शन धुके व ढगाळ वातावरणामुळे होत नाही.

धुके पडल्यामुळे शेतीकडे जाणारे पांदी रस्ते तर धुक्यात हरवले असल्याचा भास होतो. शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ झाली असून, त्याचा परिणाम रब्बीवर होऊ लागला आहे. बऱ्याच भागात गव्हावर तांबेरा, बुरशीजन्य रोग, उन्हाळ कांद्याची पात पिवळी पडण्यास सुरवात होत आहे.

बऱ्याच ठिकाणी तुरीच्या शेंगांवर व हरभराच्या घाट्यांवर आळी व रोग किडींचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आहे. काही भागात औषध फवारणी सुरू आहे. अशा वेळेस तुषार सिंचन किंवा रेन वॉटर पाइप पाण्याचा उपयोग होतो, असे अनुभवी शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

