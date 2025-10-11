Crime News : नाशिकमध्ये वाहतूक पोलिसांची मोठी कामगिरी: रक्ताने माखलेला चाकू घेऊन फिरणाऱ्या हल्लेखोराला पकडले

जुने नाशिक: द्वारका चौकात कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिसांनी प्राणघातक हल्ल्यातील संशयित यास चाकूसह ताब्यात घेतले. प्राणघातक हल्ला करून फिरत असलेला संशयितास ताब्यात घेत सातपूर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. .सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यतीन पाटील त्यांच्या पथकासह द्वारका सिग्नल येथे कर्तव्य बजावत होते. याचवेळी एक तरुण हातात रक्ताने माखलेला चाकू घेऊन द्वारका सर्कल परिसरात फिरताना दिसला. पाटील यांनी तातडीने त्यास तातडीने थांबवून चौकशी केली त्याने कुणाल अशोक अहिरे (वय.२३, मूळ रा. चाळीसगाव, सध्या रा. श्रमिकनगर, सातपूर) असे सांगितले. संशयितांचे मित्र सनी (मूळ रा. भुसावळ, सध्या श्रमिकनगर, सातपूर) याच्यासोबत वाद झाला होता. .या वादातून त्याने सनीच्या राहत्या घरी घुसून त्याच्या पोटावर आणि पाठीवर सलग चाकूचे वार केल्याचे सांगितले. चौकशीनंतर वाहतूक पोलिसांनी घटनेची माहिती सातपूर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक प्रकाश अहिरे यांना दिली. वाहतूक युनिटच्या पोलिसांनी संशयितास उपनिरीक्षक मनोज वाघमारे यांच्या ताब्यात दिले. दरम्यान, गंभीर जखमी झालेल्या सनीला उपचारासाठी तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.Nagpur News: बसमध्ये एकतर्फी प्रेमाचा हल्ला; सावरगांवमध्ये तरुणीवर धारदार शस्त्राने वार.वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रियाज शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक यतीन पाटील, उपनिरीक्षक जावेद शेख, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक राजेश जाधव, अल्लाउद्दीन शेख,हवालदार इरफान शेख, नितीन हुल्लूळे आणि श्री. भोये यांनी ही कामगिरी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.