Nashik News : द्वारका चौकात इतिहासाचा ठेवा! भुयारी मार्गाच्या खोदकामात सापडली १२३ वर्षांपूर्वीची 'जलमय' विहीर

जुने नाशिक: द्वारका भुयारी मार्गाचे खोदकाम प्रगतिपथावर सुरू आहे. गुरुवारी (ता. १३) रात्रीच्या सुमारास खोदकाम सुरू असताना त्या ठिकाणी पाण्याने तुडुंब भरलेली सुमारे १२३ वर्षांपूर्वीची पुरातन विहीर मिळून आली. नागरिकांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी विहीर पाहण्यासाठी गर्दी केली. .१९०० च्या दशकात द्वारका चौक भागात मोठ्या प्रमाणावर मळे होते. त्यात दैनंदिन शेतीकामे सुरू राहत होते. श्री. चांदवडकर यांची ही जागा होती. शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता व्हावी म्हणून १९०३-४ च्या सुमारास याठिकाणी विहिरीचे बांधकाम करण्यात आले होते. विहिरीस मोठ्या प्रमाणावर पाणी लागले होते. अशी माहिती येतील काही जुने जाणकारांकडून देण्यात आली. आजही विहीर पाण्याने पूर्ण तुडुंब भरलेली दिसून येत आहे..जेव्हा याठिकाणी द्वारका हॉटेलचे काम सुरू करण्यात आले होते. तेव्हा हॉटेलच्या पार्किंगच्या जागेत विहीर येत असल्याने त्यावेळीस मालकाकडून विहिरीवर स्लॅब बांधण्यात आला. तसेच आजूबाजूला लोखंडी संरक्षण जाळ्या बसवून विहीर बंदिस्त करण्यात आली होती. अनेक वर्ष या विहिरीच्या पाण्याने येथील मळे फुलले होते. कालांतराने शहराचा विकास होत गेला आणि मळे आणि विहिरीचे अस्तित्व नष्ट झाले..द्वारका भुयारी मार्गाचे काम सुरू असताना खोदकामात गुरुवारी रात्रीच्या सुमारास त्याठिकाणी विहिरीचे अस्तित्व मिळून आले. खोदकामात विहिरीच्या एका भिंतीस भगदाड पडून त्यातील पाणी बाहेर पडल्याने भुयारी मार्गासाठी खोदण्यात आलेल्या खड्ड्यात संपूर्ण पाणी जमा झाले. उन्हाळ्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात विहिरीत पाणी आहे..खोदकाम करत असताना विहिरीचा भाग हा तुटला. याबाबत संबंधित ठेकेदार यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी विहिरीच्या तुटलेला भाग पूर्ववत करून विहीर आहे त्या परिस्थितीत बंद ठेवण्यात येईल. त्यास कुठल्याही प्रकारचा धक्का लावण्यात येणार नाही. विहिरीच्या बाजूने मार्ग जात असल्याने त्याची अडचण तशी भासणार नाही. भुयारी मार्गासाठी ज्या पद्धतीने आराखडा करण्यात आला आहे. त्या पद्धतीने काम सुरू ठेवण्यात येईल. तसेच परिसरात साचलेल्या पाण्याचा उपसा करून काम पूर्ववत सुरू करण्यात येईल..पाण्याच्या नैसर्गिक स्रोताचा व्हावा वापरद्वारका चौकात खोदकामात सापडलेली विहीर जलमय आहे. सध्याही पूर्णपणे पाण्याने विहीर भरलेली आहे. पाण्याच्या अशा नैसर्गिक स्त्रोताचे जतन करण्यात यावे. विहिरीतून जलवाहिनी केल्यास जुने नाशिक आणि टाकळी गाव, काठेगल्ली भागास पाण्याचा नवीन स्रोत मिळून मुबलक स्वरूपात पाणी उपलब्ध होईल. त्यामुळे विहीर न बुजविता त्यातील पाण्याचा उपयोग करून घेण्यात यावा. अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.