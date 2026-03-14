Nashik News : द्वारका चौकात इतिहासाचा ठेवा! भुयारी मार्गाच्या खोदकामात सापडली १२३ वर्षांपूर्वीची 'जलमय' विहीर

Historic Well Discovered During Dwarka Tunnel Excavation : नाशिकमधील द्वारका भुयारी मार्गाच्या कामासाठी खोदकाम सुरू असताना १२३ वर्षांपूर्वीची ऐतिहासिक विहीर उघड झाली असून, सध्या ती पाण्याने तुडुंब भरलेली आहे.
जुने नाशिक: द्वारका भुयारी मार्गाचे खोदकाम प्रगतिपथावर सुरू आहे. गुरुवारी (ता. १३) रात्रीच्या सुमारास खोदकाम सुरू असताना त्या ठिकाणी पाण्याने तुडुंब भरलेली सुमारे १२३ वर्षांपूर्वीची पुरातन विहीर मिळून आली. नागरिकांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी विहीर पाहण्यासाठी गर्दी केली.

