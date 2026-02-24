नाशिक

Nashik News : द्वारका चौकाचा श्वास मोकळा होणार! जुना भुयारी मार्ग जमीनदोस्त, नवीन प्रकल्पाने घेतला वेग

Old Underpass Demolished for New Dwarka Project : वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या भुयारी मार्गाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. या कामासाठी पुणे रोडवरील जुना भुयारी मार्ग पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आला आहे.
जुने नाशिक: द्वारका परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या भुयारी मार्गाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. या कामासाठी पुणे रोडवरील जुना भुयारी मार्ग पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आला असून, द्वारका चौक ते काठे गल्ली सिग्नलपर्यंतचा मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बॅरिकेड्स लावून बंद करण्यात आला आहे.

