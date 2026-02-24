Nashik News : द्वारका चौकाचा श्वास मोकळा होणार! जुना भुयारी मार्ग जमीनदोस्त, नवीन प्रकल्पाने घेतला वेग

जुने नाशिक: द्वारका परिसरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या भुयारी मार्गाच्या कामाला आता खऱ्या अर्थाने वेग आला आहे. या कामासाठी पुणे रोडवरील जुना भुयारी मार्ग पूर्णपणे जमीनदोस्त करण्यात आला असून, द्वारका चौक ते काठे गल्ली सिग्नलपर्यंतचा मार्ग सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी बॅरिकेड्स लावून बंद करण्यात आला आहे..सारडा सर्कल ते काठे गल्ली सिग्नल दरम्यान साकारण्यात येत असलेल्या या नवीन भुयारी मार्गाचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. सध्या एकाच वेळी विविध बाजूंनी खोदकाम आणि संरक्षण भिंत उभारण्याच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. या कामामुळे पुणे रोडवरील वाहतूक थांबवण्यात आली असली, तरी मुंबई-धुळे आणि धुळे-मुंबई अशी राष्ट्रीय महामार्गावरील सरळ वाहतूक मात्र सुरू ठेवण्यात आली आहे..प्रशासनाकडून कामाचा वेग वाढवण्यात आल्याने हा प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर द्वारका चौकातील वर्षानुवर्षांचा वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निकाली निघणार आहे. तोपर्यंत वाहनधारकांनी पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..द्वारका पादचारी भुयारी मार्ग जमीनदोस्तसारडा सर्कल ते काठे गल्ली सिग्नलपर्यंत नवीन भुयारी मार्ग साकारला जात आहे. केवळ वाहनांसाठी या मार्गाचा वापर होणार आहे. त्यामुळे द्वारका चौकातील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. त्याचे जोरदार काम सुरू आहे. .चौकात पूर्वीपासून असलेला पादचारी भुयारी मार्ग पूर्वीही निकामी होता आणि नवीन मार्ग झाल्यावरही निकामी राहणार आहे. त्याची अडचण नवीन भुयारी मार्गास भासू नये, यासाठी पुणे रोडवरील द्वारका चौकातील दोन्ही बाजूंचा भुयारी मार्ग जमीनदोस्त करण्यात आला आहे. पुढील चौकाचे काम सुरू होताच बागवानपुरा आणि द्वारका चौकीकडीलही भुयारी मार्ग जमीनदोस्त करण्यात येणार आहे. त्यामुळे चौकातील रस्त्यांची रुंदी वाढणार आहे..Pimpri Chinchwad: अतिक्रमणांचा विळखा; कारवाई कागदोपत्रीच, रुपीनगर अंकुश चौक मार्गाकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप.पर्यायी मार्गावरील वाहतुकीत वाढद्वारका चौकात एका बाजूचे काम सुरू असल्याने दुसऱ्या बाजूने दुचाकीसह हलक्या वाहनांची वाहतूक सुरू होती. सध्या येथील सर्वच बाजूंनी काम सुरू करण्यात आले आहे. द्वारका चौक ते काठे गल्ली सिग्नलपर्यंतचा मार्ग सर्वच प्रकारच्या वाहनांना पूर्णपणे बंद करण्यात आला. येथून होणारी हलक्या वाहनांची वाहतूकही पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यायी मार्गावरील वाहतुकीत भर पडली. परिणामी, नागजी सिग्नल, वडाळा रोड मार्गावर काहीशी वाहतूक कोंडी होताना दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.