Nashik News : ८ महिन्यांपासून आमदारांचा निधी अडकला! ‘ई-समर्थ पोर्टल’च्या चाचणीमुळे विकासकामांवर 'ब्रेक', लोकप्रतिनिधींपुढे नवा पेच

E-Samarth Portal Delays Constituency Funds in Maharashtra : नाशिकसह राज्यातील आमदारांना आठ महिन्यांपासून मतदारसंघ निधी मिळालेला नाही; ‘ई-समर्थ’ पोर्टलच्या अंमलबजावणीमुळे विकासकामे रखडली असून लोकप्रतिनिधींच्या चिंतेत वाढ.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आमदारांना मतदारसंघ निधीची आठ महिन्यांपासून प्रतीक्षा असताना ‘ई-समर्थ पोर्टल’मुळे पुन्हा एकदा त्याच्या वेळेत उपलब्धतेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे ठाकले आहे. निधीअभावी मतदारसंघातील विविध विकासकामे रखडल्याने मतदारांपुढे कसे जावे, असा प्रश्‍न आता लोकप्रतिनिधींना भेडसावत आहे.

