Nashik News : ८ महिन्यांपासून आमदारांचा निधी अडकला! ‘ई-समर्थ पोर्टल’च्या चाचणीमुळे विकासकामांवर 'ब्रेक', लोकप्रतिनिधींपुढे नवा पेच

नाशिक: आमदारांना मतदारसंघ निधीची आठ महिन्यांपासून प्रतीक्षा असताना ‘ई-समर्थ पोर्टल’मुळे पुन्हा एकदा त्याच्या वेळेत उपलब्धतेवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. निधीअभावी मतदारसंघातील विविध विकासकामे रखडल्याने मतदारांपुढे कसे जावे, असा प्रश्न आता लोकप्रतिनिधींना भेडसावत आहे..राज्यात महायुतीच्या सरकारने मार्चअखेर प्रत्येक आमदाराला सुमारे सव्वा कोटींचा मतदारसंघ निधी उपलब्ध करून दिला. मात्र, एप्रिलपासून एक रुपयाही मिळालेला नाही. ‘लाडक्या बहिणीं’मुळे राज्याचे आर्थिक बजेट बिघडल्याने सरकारने आमदारांचा निधी प्रलंबित ठेवल्याची चर्चा होती. नोव्हेंबर उजाडला, तरीही सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने आमदारांमध्ये चलबिचल वाढली आहे. मंत्रालयात निधीबाबत विचारणा केली असता ‘ई-समर्थ’ प्रणालीमुळे निधी रोखून धरल्याची उत्तरे मिळत असल्याची माहिती मिळते..खासदारांच्या धर्तीवर राज्यातील प्रत्येक आमदाराला वर्षाकाठी पाच कोटींचा मतदारसंघ विकासनिधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. केंद्र सरकार खासदारांचा हा निधी ‘ई- साक्षी’ पोर्टलद्वारे वितरित करते. राज्यपातळीवर नियोजन विभाग आमदारांसाठी ‘ई- समर्थ’ प्रणाली आणत आहे. सध्या या पोर्टलची चाचणी घेण्यात येते. ते पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यावरच निधी वितरित केला जाणार आहे..खासदार निधीचे नियोजन पूर्णकेंद्र सरकारने जिल्ह्यातील दोन्ही खासदारांना यंदाचा मतदारसंघ निधी उपलब्ध करून दिला आहे. केंद्रस्तरावरून उपलब्ध निधीतून दोन्ही खासदारांनी मतदारसंघात विकासकामांचे नियोजन पूर्ण केले, अशी माहिती जिल्हा नियोजन विभागातील सूत्रांनी दिली आहे..थेट निधीचे वाटप होणारकेंद्राच्या ‘ई-साक्षी’च्या धर्तीवर राज्य सरकार ई-समर्थ प्रणाली आणत आहे. या प्रणालीत विकासकामे मंजूर झाल्यापासून ते पूर्णत्वाचा दाखला उपलब्ध होईपर्यंतच्या विविध टप्प्यांवर ठेकेदारांच्या बँक खात्यात थेट रक्कम अदा केली जाईल. त्यामुळे ठेकेदारांची बिले काढताना त्यातील हस्तक्षेप टळणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर मुंबई- पुण्यातील काही मतदारसंघांत ‘ई-समर्थ’ची चाचणी केली जाते. नोव्हेंबरअखेरपर्यंत राज्यभरातही प्रणाली कार्यान्वित होऊ शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.