Nashik News: ऑनलाईन औषध विक्रीवर लवकरच निर्बंध : मंत्री धर्मारावबाबा आत्राम

नाशिक : डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रीप्शनशिवाय ऑनलाईन औषधांची सुरू असलेल्या विक्रीविरोधात अनेक तक्रारी अन्न व औषध प्रशासन विभागाकडे आलेल्या आहेत.

या तक्रारींनुसार लवकरच अशा ऑनलाईन विक्री करण्यावर निर्बंध आणण्यासाठी शासन विचाराधीन असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्माराव बाबा आत्राम यांनी सांगितले. (Early restrictions on online drug sales Minister Dharmarao Baba Atram Strict action ordered against sale of Gutkha Nashik News)