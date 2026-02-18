Nashik News : एजंटशाही अन् सरकारी दिरंगाईला कंटाळले उद्योजक; 'मैत्री' पोर्टल सुरू करण्याची नाशिकमध्ये मागणी

नाशिक: उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक परवानग्या मिळवताना शासकीय यंत्रणेची दिरंगाई आणि एजंटशाहीचा वाढता प्रभाव यामुळे उद्योजक त्रस्त झाल्याचे स्पष्ट झाले. साध्या कागदपत्रांसाठीही २५ ते ३० हजार रुपये मोजावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप उत्तर महाराष्ट्रातील उद्योजकांनी केला. विविध विभागांची स्वतंत्र पोर्टल्स बंद करून ‘मैत्री’ या एकाच पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या देण्याची मागणी त्यांनी ठामपणे मांडली..राज्य सरकारच्या धोरणात्मक उपक्रमांतर्गत मंगळवारी (ता. १७) हॉटेल ताज येथे ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ परिषद पार पडली. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत उद्योग सहसंचालक वृषाली सोने, बँक ऑफ महाराष्ट्राचे मुख्य व्यवस्थापक राजेश देशमुख, महाराष्ट्र चेंबरचे उपाध्यक्ष संजय सोनवणे यांसह विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधी उपस्थित होते..प्रारंभी डॉ. गेडाम यांनी उद्योगांसमोरील अडचणींची माहिती देण्याचे आवाहन करत परिषदेतून आलेल्या सूचनांचा अहवाल राज्यस्तरीय समितीकडे पाठविण्यात येईल, असे सांगितले. यानंतर उद्योजकांनी परवानग्यांच्या गुंतागुंतीवर आणि प्रशासनातील दिरंगाईवर जोरदार टीका केली..महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करताना ३५ ते ४० आणि नूतनीकरणासाठी १२ पेक्षा अधिक मंजुऱ्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत होणारा विलंब, तपासणीच्या नावाखाली होणारी आर्थिक मागणी आणि एजंटांमार्फत फाईलींचा ‘जलद’ प्रवास-यामुळे उद्योग क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची व्यथा मांडण्यात आली..उद्योगांना गती देण्यासाठी विद्यमान कायदे बदलण्याची मागणीही पुढे आली. १९६४ सालचे कायदे आजच्या औद्योगिक गरजांशी विसंगत असून बदलत्या काळानुरूप नवे कायदे लागू करावेत, असे मत व्यक्त झाले..या बैठकीस निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, महाराष्ट्र चेंबरचे कृषी व ग्रामविकास समितीचे चेअरमन राजाराम सांगळे, सी. एस. सिंग, नामकर्ण आवारे, अविनाश पाठक यांच्यासह उद्योग, बँकिंग व अन्य क्षेत्रांतील प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उद्योगवृद्धीसाठी प्रशासनाने ठोस आणि पारदर्शक पावले उचलली नाहीत, तर ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ ही केवळ घोषणाच राहील, असा इशाराही उद्योजकांनी दिला..Rajya Sabha Election Announced : शरद पवार, रामदास आठवले यांच्यासह राज्यसभेच्या ३७ जागांसाठी निवडणूक जाहीर.परिषदेत डिजिटल पद्धतीचा वापरपरिषदेत उपस्थितांना आपले मत नोंदवण्यासाठी क्युआर कोडची सुविधा देण्यात आली. सात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ऑनलाइन प्रतिसाद नोंदवण्यात आला. डॉ. गेडाम यांनी आपला मोबाईल क्रमांक जाहीर करत थेट संपर्क साधण्याचे आवाहन केले..प्रमुख मागण्या व सूचनाउद्योगांसाठीचे विविध शुल्क कमी करावेतऔद्योगिक प्लॉटचे दर कमी करावेतस्थानिक पातळीवरील युनियनच्या हस्तक्षेपावर नियंत्रणभूखंड तातडीने उपलब्ध करून द्यावेतसर्व विभागांची पोर्टल्स बंद करून ‘मैत्री’ पोर्टल एकमेव ठेवावेअर्ज प्रक्रियेस स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित करावीमुदतीत निर्णय न झाल्यास अर्ज स्वयंसिद्ध मंजूर मानावाकृषिपूरक व अन्नप्रक्रिया उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरणईएसआयसीची मर्यादा २० वरून ४० कामगारांपर्यंत वाढवावीग्रामपंचायतींकडील काही कर रद्द करावेतवीज वितरण यंत्रणेकडून होणाऱ्या कथित आर्थिक मागण्यांवर नियंत्रण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.