Nashik News : मान्यतेच्या पडताळणीसाठी शिक्षणची समिती नाशकात!

नाशिक : माध्यमिक शिक्षण विभागात अपंग समावेशित शिक्षण योजनेंतर्गत समाविष्ट झालेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेच्या पडताळणीसाठी शिक्षण विभागाची चौकशी समिती नाशिकमध्ये येत आहे. राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या आडगाव येथील कार्यालयात १७ ते १९ जानेवारी २०२३ या तीन दिवसांमध्ये जिल्ह्यातील ६५ शिक्षकांच्या मान्यतेची पडताळणी करण्यात येणार आहे. (Education committee in Nashik for verification of approval Nashik News)

अपंग समावेशित शिक्षण योजनेच्या माध्यमातून दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी विशेष शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाल्यानंतर शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या रत्नागिरी विभागीय अध्यक्ष डॉ.माधुरी सावरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

ही समिती मंगळवारी (ता.१७)नाशिकमध्ये येत आहे. जिल्ह्यातील विविध शिक्षण संस्थांमधील ६५ शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रस्ताव, युनिट मान्यता, शैक्षणिक व व्यावसायिक पात्रता आणि इतर आनुषंगिक बाबींमध्ये सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

त्यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील शिक्षक, शाळेचे मुख्याध्यापक, संस्थाचालक यांच्यासह ज्यांच्याविषयी तक्रार आहे, असे विशेष शिक्षक यांनी मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्यांना मान्यता दिलेली असल्यामुळे स्वत: माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनाही चौकशीसाठी उपस्थित राहावे लागेल.

