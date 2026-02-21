Dada Bhuse : शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! आता शाळाबाह्य कामांतून मिळणार कायमची सुटका; दादा भुसे यांची मोठी घोषणा

नाशिक: ‘‘शिक्षकांना शाळाबाह्य कामांमधून मुक्त करण्यात येईल. तसेच त्यांचे शोषण होणार नाही यादृष्टीने येत्या काळात सकारात्मक बातम्या राज्यातील सर्व शिक्षकांना मिळतील,’’ असा विश्वास राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज येथे व्यक्त केला..जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग व संपर्क फाउंडेशन यांच्या विद्यमाने २२५ शाळांना ३५० संपर्क उपकरण वाटपाचा कार्यक्रम शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत पार पडला. याप्रसंगी मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे, शिक्षण संचालक (योजना) के. बी. पाटील, संपर्क फाउंडेशनचे राज्य प्रमुख योगेंद्र दधिची यांसह अधिकारी, शिक्षक उपस्थित होते..मंत्री दादा भुसे म्हणाले, शिक्षक आणि शिक्षण विभागाचे अनेक प्रश्न आहेत. पण आपण काही सकारात्मक निर्णय घेतले असून येत्या काळात शिक्षक भरती प्रक्रियेत त्यादृष्टीने बदल केले जात आहेत. स्पर्धात्मक युगात नवीन तंत्रज्ञान आणि ई-शिक्षण साधनांचा वापर आवश्यक आहे. लहान मुलांना शिक्षण समजण्यास सोपे जावे, ते जलद आत्मसात करता यावे, यासाठी आधुनिक साधनांचा उपयोग करणे गरजेचे आहे..शिक्षण पद्धती विद्यार्थी-केंद्रित, कृतीप्रधान आणि सर्जनशीलतेला चालना देणारी असावी, असे आवाहन त्यांनी केले. दरम्यान, मान्यवरांच्या हस्ते जिल्हा परिषद शाळा कंधाणे (ता.मालेगाव) व खडकी यांना दूरचित्रवाणी संच व उपकरण प्रदान करण्यात आले..नवीन अभ्यासक्रमात बदलमंत्री दादा भुसे म्हणाले, आगामी शैक्षणिक वर्षापासून काही वर्गांच्या अभ्यासक्रमात बदल होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आणि आधुनिक शिक्षण पद्धतीनुसार आवश्यक ते सुधार करण्यात येत आहेत. शिवाय ‘सीबीएसई पॅटर्न’मधील चांगल्या बाबींचा विचार करून त्या शिक्षणात समाविष्ट करण्यात येत आहेत..School Evaluation : राज्यातील ४२९ शाळा ‘अ’ श्रेणीच्या मानकरी; मूल्यांकनात पुणे आघाडीवर, २८ जिल्हा परिषद शाळांचाही समावेश.विद्यार्थ्यांना महान व्यक्तिमत्त्वांचा इतिहास माहिती असणे आवश्यक आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले, अहिल्याबाई होळकर, अण्णा भाऊ साठे यांसारख्या थोर व्यक्तींचे कार्य आणि विचार विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचविण्याच्या दृष्टीने तसेच सीबीएसई अभ्यासक्रमातही शिवाजी महाराजांचा इतिहासाचा अधिक समावेश करण्यात आल्याची माहिती भुसे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.