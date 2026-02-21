नाशिक

Dada Bhuse : शिक्षकांसाठी आनंदाची बातमी! आता शाळाबाह्य कामांतून मिळणार कायमची सुटका; दादा भुसे यांची मोठी घोषणा

Teacher Relief from Non-Academic Duties Announced : जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग व संपर्क फाउंडेशन यांच्या विद्यमाने २२५ शाळांना ३५० संपर्क उपकरण वाटपाचा कार्यक्रम शुक्रवारी जिल्हा परिषदेत पार पडला. याप्रसंगी मंत्री भुसे बोलत होते.
Dada Bhuse

Dada Bhuse

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: ‘‘शिक्षकांना शाळाबाह्य कामांमधून मुक्त करण्यात येईल. तसेच त्यांचे शोषण होणार नाही यादृष्टीने येत्या काळात सकारात्मक बातम्या राज्यातील सर्व शिक्षकांना मिळतील,’’ असा विश्‍वास राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आज येथे व्यक्त केला.

