Nashik News : शैक्षणिक संस्थांच्या अथवा वैयक्तिक कामांसाठी शिक्षकांना सरकारी कार्यालयात खेटे घालावे लागत असल्याने त्यांचा वेळ वाया जातो. त्यामुळे यापुढे अशा कामांच्या पाठपुराव्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात येण्याची गरज पडू नये म्हणून सहा महिन्यात मार्ग काढावा, अशी मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली.

त्यावर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने एक सॉफ्टवेअर तयार केले जाईल, असे आश्वासन शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी दिले. तसेच शिक्षक-शिक्षकेत्तरांच्या प्रश्‍नांवर तोडगा काढला जाईल, असेही श्री. मांढरे यांनी सांगितले. (Education to develop software for teachers work suraj mandhare assurance to satyajeet tambe Nashik News)

पुण्यातील शिक्षण आयुक्तांच्या दालनात श्री. मांढरे, श्री. तांबे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक के. के. पाटील, प्राथमिक शिक्षणचे उपसंचालक टाके, सहसंचालक पानझडे, उपसंचालक वंदना राऊळ आदी उपस्थित होते.

बैठकीत विनाअनुदानित वरून अनुदानित केलेल्या शाळांबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा मुद्दा श्री. तांबे यांनी उपस्थित केला. त्यावर याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे श्री. मांढरे यांनी स्पष्ट केले.

तसेच राज्यातील संच मान्यतेबाबतच्या अडचणींकडे श्री. तांबे यांनी लक्ष वेधले. मग श्री. मांढरे यांनी राज्यात संच मान्यतेचे काम ६० टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगितले. तसेच नगर आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये काम अद्याप कमी असून माहिती घेत कामासाठी टाइम स्लॅब' रद्द केला जाईल, असेही आयुक्तांनी सांगितले.

थकीत फरक बिलांचा पाठपुरावा

आधार अपडेशनचा मुद्दा श्री. तांबे यांनी उपस्थित करताच, ८५ टक्के आधार अपडेशन झालेल्या शाळांना मुदतवाढ देण्यात येईल, असे श्री. मांढरे यांनी सांगितलं. त्यामुळे शाळांनी ८५ टक्के आधार अपडेशन करण्यावर भर द्यावा, असेही त्यांनी सूचित केले.

शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या थकीत फरक बिलांबाबत राज्य सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. लवकरच ही बिले चुकती केली जातील, असेही श्री. मांढरे यांनी स्पष्ट केले.