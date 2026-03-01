नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये 'विरासत'चा जागर! अक्षय कुमारची रिक्षामधून ग्रँड एन्ट्री, एमईटी उत्सव जल्लोषात

Grand Cultural Evening at MET BKC Nashik : एमईटी बीकेसी उत्सव २०२६ शनिवारी सायंकाळी सहाला मोठ्या उत्साहात पार पडला. यंदा ‘विरासत’ या संकल्पनेवर आधारित हा उत्सव पारंपरिक आणि आधुनिक संस्कृतीचा देखणा संगम ठरला.
पंचवटी: एमईटी भुजबळ नॉलेज सिटी येथे आयोजित भव्य सांस्कृतिक सोहळा एमईटी बीकेसी उत्सव २०२६ शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी सहाला मोठ्या उत्साहात पार पडला. यंदा ‘विरासत’ या संकल्पनेवर आधारित हा उत्सव पारंपरिक आणि आधुनिक संस्कृतीचा देखणा संगम ठरला.

