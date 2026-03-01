Nashik News : नाशिकमध्ये 'विरासत'चा जागर! अक्षय कुमारची रिक्षामधून ग्रँड एन्ट्री, एमईटी उत्सव जल्लोषात

पंचवटी: एमईटी भुजबळ नॉलेज सिटी येथे आयोजित भव्य सांस्कृतिक सोहळा एमईटी बीकेसी उत्सव २०२६ शनिवारी (ता. २८) सायंकाळी सहाला मोठ्या उत्साहात पार पडला. यंदा ‘विरासत’ या संकल्पनेवर आधारित हा उत्सव पारंपरिक आणि आधुनिक संस्कृतीचा देखणा संगम ठरला..कार्यक्रमाची सुरुवात ‘सूर निरागस हो गणपती, मोरया मोरया’ या भावपूर्ण गणेश वंदनेने झाली. विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या नृत्य-नाट्याविष्काराने उपस्थितांची मने जिंकली आणि सभागृहात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले. या सोहळ्यास राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, आमदार पंकज भुजबळ तसेच माजी खासदार समीर भुजबळ यांची प्रमुख उपस्थिती लाभली. मान्यवरांनी विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांचे कौतुक करत ‘विरासत’ संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित केले..सेलिब्रिटींची अनोखी एन्ट्रीकार्यक्रमाला बॉलिवूडचे प्रसिद्ध अभिनेते अक्षयकुमार, अभिनेत्री वामिगा गब्बी आणि अभिनेत्री जोया अफरोज यांची विशेष उपस्थिती लाभली. विशेष म्हणजे या कलाकारांनी पारंपरिक पद्धतीने ऑटो रिक्षामधून प्रेक्षकांमध्ये एन्ट्री घेतली. त्यांच्या या आगळ्यावेगळ्या आगमनामुळे परिसरात उत्साहाची लाट उसळली आणि संपूर्ण वातावरण जल्लोषात न्हाऊन निघाले. कलाकारांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या कलेचे मनापासून कौतुक केले व उज्ज्वल भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या..‘कॉलेज कुमार’ होण्याची इच्छाया वेळी बोलताना अक्षयकुमार यांनी कॅम्पसमधील अत्याधुनिक सुविधांचे विशेष कौतुक करीत, ‘येथील वातावरण पाहून मला पुन्हा एकदा कॉलेज कुमार व्हावेसे वाटते,’ असे उद्गार काढले. त्यांनी आपल्या आगामी चित्रपट ‘भूत बंगला’चे प्रमोशनही तरुणांसमोर केले. वामिगा गब्बी यांनीही या चित्रपटाविषयी माहिती देत उपस्थितांना मंत्रमुग्ध केले. जोया अफरोज यांनी संवादातून तरुणाईला प्रेरणा दिली..Jalna News: मराठीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या प्रश्नपत्रिका; सावळा गोंधळ, मंठा तालुक्यातील घटना .परंपरा आणि आधुनिकतेचा संगम‘विरासत’ या संकल्पनेंतर्गत भारतीय परंपरा, लोककला, संगीत, नृत्य आणि आधुनिक सादरीकरणांचा सुंदर मेळ घालण्यात आला. विविध विभागांतील विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या कार्यक्रमांना उपस्थितांकडून उत्स्फूर्त दाद मिळाली. हा उत्सव केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम न ठरता विद्यार्थ्यांच्या कला, परंपरा आणि वारशाचा अभिमान जागवणारा ठरला. विद्यार्थी, पालक आणि शहरातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती लाभल्याने कार्यक्रमाची शोभाअधिकच वाढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.