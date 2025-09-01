नाशिक

Nashik News : नाशिकमध्ये ईद-ए-मिलाद आणि गणेश विसर्जन एकाच वेळी; शांततेसाठी पोलिसांची विशेष बैठक

Police Appeal for Peaceful Eid-e-Milad Julus in Nashik : भद्रकाली पोलीस ठाण्यात झालेल्या बैठकीत पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी ईद-ए-मिलाद जुलूस व गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या सुरक्षाविषयी मार्गदर्शन केले
Updated on

जुने नाशिक: ईद-ए-मिलादनिमित्त काढण्यात येणाऱ्या जुलूस शांततेत व उत्साहात पार पाडावा. अफवांवर विश्‍वास ठेवू नये. सोशल मीडियावर कोणत्याही प्रकारचा आक्षेपार्ह मजकूर प्रसारित करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पोलिस उपायुक्त मोनिका राऊत यांनी दिला.

