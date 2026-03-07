Eknath Shinde : नाशिकमध्ये योग्य वेळी सगळं योग्य होईल! एकनाथ शिंदेंचे राजकीय संकेत; येवल्यात शिवसेनेची ताकद वाढली

येवला: पक्षात प्रवेश केलेल्यांचे स्वागत आहे, तुम्ही चांगले काम करा, तुमच्या प्रवेशामुळे शिवसेना अधिक मजबूत होईल. शिवसेना दिलेला शब्द पाळते म्हणून एका गरीब घरातील लाडक्या बहिणीला शिवसेनेची राज्यसभेची उमेदवारी दिली. शिवसेना कार्यकर्त्यांना जपणारा पक्ष आहे. अनेक पदाधिकारी प्रवेश करत असून, नाशिकमध्ये योग्य वेळी सगळे योग्य होईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले..येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि विविध पक्ष तसेच संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी भगवा ध्वज हाती घेत मुंबई येथे शिवसेनेत प्रवेश केला, त्याप्रसंगी श्री. शिंदे बोलत होते. शिक्षक आमदार किशोर दराडे, माजी आमदार नरेंद्र दराडे, युवा नेते कुणाल दराडे, येवला पालिकेचे गटनेते गणेश शिंदे, शहरप्रमुख विशाल परदेशी, लासलगाव युवा सेनेचे तालुकाप्रमुख अभिजित डुकरे, नगरसेवक प्रशांत शिंदे, युवा सेनेचे उपतालुकाप्रमुख ऋषिकेश दौंडे आदी उपस्थित होते. शेकडो कार्यकर्त्यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या मुंबई येथील नंदनवन बंगल्यावर शिवसेनेत प्रवेश केला..‘शिवसेनेची ताकद वाढत आहे, जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ते पक्षात येत असून पक्षसंघटन मजबूत करून पक्षाची ताकद वाढवा. आमदार दराडे बंधूंच्या माध्यमातून पक्षात आलेल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत असून पुढील काळात पक्ष अधिक जोमाने वाढेल. शिवसेना कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून कार्यकर्त्यांना नक्कीच भविष्यात योग्य संधी मिळेल’ असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले..Property Tax: मालमत्ता कर थकवणाऱ्यांविरोधात महापालिकेचं मोठं पाऊल; नोटीस जारी, अंतिम मुदत काय?.भाजप युवा मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष अमोल शिंदे, येवला मर्चंट बँकेचे उपाध्यक्ष सुभाष गांगुर्डे, पिंपळगाव लेप येथील माजी सरपंच माणिक रसाळ, माजी अध्यक्ष साहेबराव दौंडे, मका व्यापारी शांताराम पगारे, अल्पसंख्याक विकास सोसायटीचे अध्यक्ष शकील पटेल, छावाचे जिल्हा सरचिटणीस अविनाश देशमुख, भटक्या विमुक्त महासंघाचे अध्यक्ष शरद राऊळ, संतोष थोरे, बेबीबाई दौंडे, आदेश दरेकर, आनंद राशीनकर, डॉ. सुजित एलमामे, लखन शिंदे, राहुल क्षीरसागर, संकेत चव्हाण, प्रसाद दरेकर, ऋषिकेश जेऊघाले, गणेश चव्हाण, शाहू जेऊघाले आदींनी शिवसेनेत प्रवेश केला. श्री. शिंदे यांनी भगवे उपरणे देत त्यांचे स्वागत केले..अमोल शिंदे उपजिल्हाप्रमुखशहरातील भाजपचे युवा कार्यकर्ते अमोल शिंदे यांनी पक्षात प्रवेश केला. त्यांचे बंधू गणेश शिंदे हे देखील नगरपालिका निवडणुकीत पक्षात आले असून ते नगरपालिकेचे गटनेते देखील आहेत. अमोल शिंदे यांनी शिवसेनेत प्रवेश करताच पक्षाने उपजिल्हाप्रमुख म्हणून नियुक्ती देखील करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.