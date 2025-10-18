नाशिक
Nashik Relief Fund : माणुसकीचा आदर्श! वर्धापनदिनानिमित्त ज्येष्ठ नागरिक मंडळाचे पूरग्रस्तांना मोठे योगदान
Ekta Senior Citizens Group Extends Help to Flood Victims :
नाशिक: शहरातील दिंडोरी रोड, म्हसरूळ येथील एकता ज्येष्ठ नागरिक मंडळातर्फे अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी ‘सकाळ रिलिफ फंडा’ला २५ हजारांची मदत केली. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी आपद्ग्रस्तांच्या मदतीसाठी धावून जाण्याची परंपरा ‘सकाळ रिलिफ फंडा’ने कायम ठेवत राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी समाजाला मदतीचे आवाहन केले आहे.