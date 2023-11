Nashik Accident News : वडाळागाव - पाथर्डी रोडवर अज्ञात दुचाकीस्वाराने मॉर्निंग वॉक करणाऱ्या वृद्‌धेला धडक दिल्याने वृद्‌धा ठार झाली.

तर दुसऱ्या घटनेमध्ये नाणेगाव-भगूर रोडवर दुचाकीवरून पडल्याने ५० वर्षीय इसमाचा उपचारादरम्यान मृत्यु झाला आहे. (Elderly woman killed in bike collision during morning walk Death one accident on Bhagur Road Nashik Accident News)

वडाळागाव-पाथर्डी रोडवर मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या ७० वर्षीय वृद्धा दुचाकीच्या धडकेत ठार झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. ताराबाई रतनलाल चौधरी (७०, रा. बालाजी अपार्टमेंट, गुरुगोविंद सिंग कॉलेजच्या मागे, इंदिरानगर) असे मयत वृद्धेचे नाव आहे.

हवालदार पी.एस. जगताप यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या साेमवारी (ता.६) सकाळी साडेसात वाजेच्या सुुमारास त्या वडाळागाव-पाथर्डी रोडवर माँर्निंग वॉक करीत होत्या. त्या सम्राट हॉटेलसमोर असताना अज्ञात दुचाकीस्वाराने त्यांना धडक दिली.

यात त्यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने खासगी रुग्णालयात प्राथमिक उपचार करून जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले असता वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून मयत घोषित केले. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.

तर, दुसरी घटना नानेगाव-भगूर रोडवर घडली. सुदास आसाराम उदावंत (५०, रा. नाणेगाव, ता.जि. नाशिक) हे गेल्या शनिवारी (ता.४) रात्री दुचाकीवरून नाणेगावकडून भगूरकडे जात होते.

त्यावेळी रामबाग याठिकाणी ते दुचाकीवरून खाली पडल्याने त्यांच्या डोक्यास गंभीर मार लागला. उपचारसाठी घोटी येथील एसएमबीटी रुग्णालयात दाखल केले.

त्यानंतर जिल्हा रुग्णलयात दाखल केले असता, वैद्यकीय अधिकार्यांनी तपासून मयत घोषित केले. यप्रकरणी देवळाली कॅम्प पोलिसात अकस्मात मृत्युची नोंद करण्यात आली आहे.