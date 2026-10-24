विद्युत खांबावर शॉक लावुन वायरमनचा मृत्यु

NSK26H33484 : किरण सपकाळे
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वीजखांबावर काम करताना
शहरात वायरमनचा मृत्यू
औद्योगिक वसाहत परिसरातील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता.२४ : वीजखांबावर काम करताना विजेचा धक्का लागून किरण दत्तात्रय सपकाळे (वय ४२, रा. आशाबाबा नगर) या वायरमनचा मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता.२४) एमआयडीसी परिसरात घडली. या प्रकरणी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.
महावितरणमध्ये वायरमन म्हणून किरण सपकाळे कामाला होते. शनिवारी (ता.२४) एमआयडीसी परिसरातील भारत पेट्रोलियम प्लांटपासून काही अंतरावर असलेल्या दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी ते खांबावर चढले होते. वीज खंडित करण्याचा रितसर परवाना घेतला असताना खांबावर काम करताना नेमके त्याच वेळी वीजप्रवाह सुरू होता. त्यांना अचानक विजेचा जोरदार धक्का लागला व ते खाली पडले.
चौकट
चौकशीची मागणी
सहकाऱ्यांनी त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्यांना मृत घोषित केले. खांबावर काम करण्यासाठी वीजपुरवठा खंडित करण्याचे परमिट घेतलेले होते. तरी वीजपुरवठा सुरू झाला व ही घटना घडली, अशी माहिती रुग्णालयात मृताच्या मित्रांनी दिली. वीजपुरवाठा पूर्ववत कसा सुरू झाला, याची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच कर्मचारी, मित्र परिवार यांची रुग्णालयात गर्दी झाली होती. मृताच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा, एक मुलगी असा परिवार आहे.