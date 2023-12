नाशिक : पेट्रोल, डिझेल या पारंपरिक इंधनाचा वापर कमी करून त्याऐवजी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्यासाठी केंद्र सरकारने धोरण आखताना महापालिकांना इलेक्ट्रिक व्हेईकल (इव्ही) चार्जिंग स्टेशन उभारण्यासाठी सूचना व प्रोत्साहन दिले असताना नाशिक महापालिका गेल्या दीड वर्षात निविदा प्रक्रियेतच अडकली आहे.

चारदा निविदा काढल्यानंतरही छाननी प्रक्रियेत इव्ही चार्जिंग स्टेशनचे घोडे अडकले आहे. (Electricity Department itself needs charging Construction of EV station delayed even after one half years NMC News)