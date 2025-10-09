नाशिक

Maharashtra electricity strike : राज्यात अंधाराचे संकट! खासगीकरणाच्या विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांचा ७२ तासांचा संप

Reasons Behind the 72-Hour Maharashtra Electricity Strike : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस देऊन गेल्या पंधरा दिवसांपासून क्रमबद्ध आंदोलन सुरू असून, शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांचा संप पुकारण्यात येणार आहे.
electricity strike

electricity strike

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेचा विरोध आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस देऊन गेल्या पंधरा दिवसांपासून क्रमबद्ध आंदोलन सुरू असून, शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांचा संप पुकारण्यात येणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
company
workers
Power
Electricity
Strike
MSEDCL
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com