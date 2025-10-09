Maharashtra electricity strike : राज्यात अंधाराचे संकट! खासगीकरणाच्या विरोधात वीज कर्मचाऱ्यांचा ७२ तासांचा संप

नाशिक रोड: निर्मिती, पारेषण व वितरण या तिन्ही वीज कंपन्यांमध्ये सुरू असलेल्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेचा विरोध आणि विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नोटीस देऊन गेल्या पंधरा दिवसांपासून क्रमबद्ध आंदोलन सुरू असून, शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांचा संप पुकारण्यात येणार आहे..जानेवारी २०२३ पासून महत्त्वाच्या विषयांबाबत कृती समिती सातत्याने शासनाशी पत्रव्यवहार करत आहे. ४ जानेवारी २०२३ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापन आणि कृती समितीची संयुक्त बैठक झाली होती. त्या बैठकीत “कुठल्याही पद्धतीने खाजगीकरण होणार नाही” असे आश्वासन देत राज्य शासनाने कंपन्यांना आर्थिक बळकटी देण्यासाठी ५० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य करणार असल्याचे जाहीर केले होते. .या आश्वासनानंतर कृती समितीने नियोजित संप मागे घेतला होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचा भंग करून तिन्ही वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने पुन्हा विविध मार्गांनी खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली असल्याचा आरोप समितीने केला आहे. त्यामुळे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ९ ऑक्टोबरपासून ७२ तासांचा संप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे..कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, या संपामध्ये कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाहीत. राज्यातील सुमारे तीन कोटी वीज ग्राहक आणि सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठीच हा संप असल्याचा दावा समितीने केला आहे. या संपात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ, सबऑर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार युनियन आदी संघटना सहभागी होत आहेत..कशासाठी आहे संपमहावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध.महावितरण कंपनीची ३२९ उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास विरोध.महापारेषण कंपनीतील २०० कोटींपेक्षा जास्त प्रकल्प खासगी भांडवलदारांना देण्यास विरोध.महापारेषण कंपनीचे शेअर बाजारात लिस्टिंग करण्यास विरोध.महानिर्मिती कंपनीच्या जलविद्युत प्रकल्पांचे खासगीकरण थांबविण्याची मागणी..Mahavitaran Strike: वीज कर्मचारी संघटनांचा आजपासून तीन दिवस संप; संपकाळातील सुरळीत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरण सज्ज.वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी यांना मंजूर पेन्शन योजना त्वरित लागू करणे.मागासवर्गीयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती आरक्षण लागू करणे.सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातील पदोन्नती देणे.तिन्ही वीज कंपन्यांतील रिक्त पदे पदोन्नती, सरळसेवा व अंतर्गत भरतीद्वारे भरणे.कंत्राटी व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत समाविष्ट करणे.महावितरण कंपनीच्या चुकीच्या पुनर्रचनेची अंमलबजावणी थांबविणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.