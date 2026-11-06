वीजचोरीविरोधात महावितरणकडून हॉटेल, ढाब्यांवर कारवाई

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जळगाव : महावितरणचे अधिकारी वीजचोरीवर कारवाई करताना.
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वीजचोरीविरोधात हॉटेल, ढाब्यांवर कारवाई
महावितरणकडून तीन जणांना एक लाखांहून अधिकची दंडात्मक बिले
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ६ : वीजचोरी रोखण्यासाठी महावितरणने जळगाव तालुक्यात विशेष मोहीम हाती घेतली असून, घरगुती ग्राहकांसह महामार्गालगतची हॉटेल, ढाबे आणि बिअर बारही रडारवर आले आहेत. अनधिकृत वीजवापर करणाऱ्या तीन जणांवर कारवाई करून त्यांना एक लाख रुपयांहून अधिकची दंडात्मक बिले देण्यात आली आहेत.
कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय साळी व उपकार्यकारी अभियंता विजय कापुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिरसोली आणि जळगाव उपविभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली. यात कनिष्ठ अभियंता रोहन पाटील व सहायक अभियंता माधुरी पाटील सहभागी होते. तसेच लमांजन येथे कनिष्ठ अभियंता अर्जुन आव्हाड यांनी एबी केबल टाकून वीजचोरीच्या प्रकारांना प्रतिबंध केला. यामुळे २३ अनधिकृत जोडण्या रोखण्यात आल्या. जनजागृतीनंतर ९० टक्के ग्रामस्थांनी अधिकृत वीजजोडणी घेण्याची तयारी दर्शविली.
चौकट
आव्हाणेत ३२.५ अश्वशक्तीचा भार कमी
आव्हाणे येथे कनिष्ठ अभियंता इम्तियाज अली यांनी शेतीपंपांचे सहा अनधिकृत वीजआकडे हटविले. यातून ३२.५ अश्वशक्तीचा अनधिकृत भार आणि वितरण व्यवस्थेवरील १८ अँपिअरचा ताण कमी झाला. वीजचोरी टाळून अधिकृत जोडणीद्वारेच वीज वापरण्याचे आवाहन महावितरणने केले आहे.