कंपनीबाहेरील झाडावरच कामगाराने घेतला गळफास

NSK26H33720 : अरविंद पाटील
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कंपनीबाहेरील झाडावरच
कर्मचाऱ्याने घेतला गळफास
आत्महत्येचे कारण अद्याप अस्पष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २७ : महाबळ कॉलनीत वास्तव्यास असलेला ४५ वर्षीय कर्मचाऱ्याचा मृतदेह कंपनीबाहेरील झाडावर गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मंगळवारी (ता.२७) सकाळी आढळून आला. अरविंद श्यामराव पाटील (वय ४५) असे मृत कामगाराचे नाव आहे. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. या प्रकरणी पाळधी पोलिस दूरक्षेत्रात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे.
अरविंद पाटील पाळधीतील स्नेहल इंडस्ट्रीज या कंपनीत मंगळवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे ते कामावर जाण्यासाठी सकाळी सहाच्या सुमारास घरातून निघाले. मात्र, कंपनीत कामावर न पोहोचता कंपनीबाहेरील एका झाडाला सुती दोरीच्या साहाय्याने त्यांनी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले.
कामगारांना आढळले
सकाळी कामासाठी कंपनीत आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. सहकाऱ्यांनी त्यांना खाली उतरवून जळगाव जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी करून त्यांना मृत घोषित केले.
अरविंद पाटील स्वभावाने शांत आणि मनमिळवू असे होते. नेहमीप्रमाणे आज त्यांची नऊला शिप्टमध्ये ड्यूटी असताना, ते चक्क सात वाजताच कंपनीत पोहोचले. येथील स्वीपरने त्यांना विचारले, तरी त्यांनी मुद्दाम लवकर आल्याचे सांगत त्याला टाळले. नंतर नवीन शिफ्ट कर्मचारी येण्याची वेळ झाल्यावर हा प्रकार लक्षात आला. तपासात मृत्यूच्या कारणांचा उलगडा होणार असल्याचे सांगण्यात आले.