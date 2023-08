Nashik News : सततचा चर्चेचा विषय म्हणजे त्रंबकेश्वर येथे भर रस्त्यात व्यावसायिक दुकाने थाटली बसल्याने पादचारी व वाहनांना जागाच शिल्लक नसते.

रोजची भाविकांची गर्दी व मोठी अनास्था हे त्रंबकेश्वर नगरीचे समिकरण ठरलेले आहे. (Encroachment removal campaign on behalf of Municipality due to crowding in Shravan month in Trambakeshwar Nashik News)

ह्या पुर्वी शिकाऊ उपजिल्हाधिकारी यांनी त्रंबकेश्वर नगरीतील भर रस्त्यातील अतिक्रमणे व दुकाने व घरांच्या छपऱ्या पालिकेच्या माध्यमातून आज सकाळी काढुन घ्यावेत व रस्त्यातील व्यवसाये हटविण्यात यावे, अशी जाहिर सुचना ध्वनिक्षेपकावरुन रिक्षाद्वारे शहरात देण्यात आली. त्यानंतर दुर्लक्ष करणाऱ्यांचे प्रथम अतिक्रमणे हटाव मोहीम सुरू करण्यात आली.

यात नगरपालिकेच्या प्रशासक श्रेया देवचके, बांधकाम विभागाचे विजय सोनार, अभियंता ईनामदार, स्वच्छता विभागाचे ठाकरे, मुख्यलिपिक संजय मिसर व अतिक्रमण विभागाचे कर्मचारी यांनी ही मोहीम राबविली.

यात जेसीबी मशीनद्वारे रोडवरील छपर्या तोडण्यात आल्या. भर रस्त्यात दुकाने झालेल्या व्यावसायीकांची आज पळापळ झाली. अनेकांनी स्वत:होउन छपर्या व रस्त्यात असलेले सामान काढुन घेतले.

तर अनेकांनी ते न काढल्याने पालिकेने ते तोडुन टाकल्याने त्यांचे मोठे नुकसान झाले. अधिक श्रावण हा महिना फारमोठया प्रमाणात गर्दीचा होता व त्यावेळी भाविकांचे अतोनात हाल झाले.

त्याची पुनरावृत्ती नको म्हणून का होईना उशीरा पालिकेने सुरु केलेली मोहीम निश्चित स्वरुपात राहिल्यास नगरीचा बकालपणा थांबविण्यासाठी कार्य होईल अथवा नेहमीचाच प्रश्न तसाच राहील.