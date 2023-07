Nashik News : शहरातील २६ अपघातप्रवण चौकांमधील अतिक्रमण हटविण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला जाग आली आहे.

नवीन आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर मंगळवारी विभागांचा आढावा घेणार असल्याने त्यापार्श्वभूमीवर अतिक्रमण विभागाने विभागीय अधिकाऱ्यांना पत्र पाठविल्याचे बोलले जात आहे. (Encroachments will be removed in 26 accident prone squares encroachment department was created after commissioner joined Nashik News)

मागील वर्षे ऑक्टोबर महिन्यात छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील हॉटेल मिरचीजवळ बसचा अपघात झाला. यात बारा प्रवाशांचा मृत्यू झाला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली.

त्या वेळी अपघातप्रवण क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना दिल्या. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, शहर पोलिस वाहतूक शाखा, प्रादेशिक परिवहन विभाग व महापालिकेच्या वतीने संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आले.

यात शहरात २६ अपघातप्रवण क्षेत्र अपघातात ब्लॅक स्पॉट आढळले. वाहतूक सुरक्षा समितीला अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शहरातील प्रमुख सात अपघातस्थळांवरील अतिक्रमण तातडीने हटविण्याचा निर्णय घेतला होता.

अतिक्रमण हटविण्यापूर्वी नगररचना विभागाने डिमार्केशन करणे गरजेचे होते. या संदर्भात अतिक्रमण विभागाने नगररचना विभागाला पत्र देताना डिमार्केशन करण्याची मागणी केली.

दहा महिन्यांनंतर अतिक्रमण विभागाला अहवाल सादर झाल्यानंतर कारवाईला सुरवात झाली आहे. पंचवटी विभागीय अधिकाऱ्यांना अतिक्रमण विभागाने पत्र पाठवून तातडीने अतिक्रमण हटविण्याचा सूचना दिल्या.

सात प्रमुख सिग्नलवर पहिल्या टप्प्यात कारवाई

सर्वाधिक अपघात होणाऱ्या तारवाला सिग्नल, त्यानंतर मिरची चौक, निलगिरी बाग, नांदूर नाका चौक, जत्रा हॉटेल चौफुली, रासबिहारी चौक, बळी मंदिर चौक या सात सिग्नलच्या ठिकाणी असलेले अतिक्रमण पहिल्या टप्प्यात हटविले जाणार आहे.

त्या अनुषंगाने पंचवटी विभागीय अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.