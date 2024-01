Ayodhya Ram Mandir : अवघे मालेगाव भक्तिरसात चिंब; शोभायात्रेचा उत्साह लक्षवेधी

Ayodhya Ram Mandir : शहरातील कॅम्प, संगमेश्‍वर, कलेक्टर पट्टा, सोयगाव नववसाहत, भायगाव यांसह पश्‍चिम भाग रविवारी (ता. २१) रामनाम की गुंज, रामधून, भजन, रामरक्षा यांसह विविध धार्मिक कार्यक्रमांमुळे भक्तिरसात चिंब झाला होता.

रविवारी पहाटेपासूनच या भागातील विविध मंदिरांमध्ये महाआरती, रामभजन व गाणी सुरू होती. (enthusiasm of procession is remarkable of ram in city nashik news)