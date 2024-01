CET Exam : विविध व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशासाठी सीईटी परीक्षा घेतली जाणार असून, शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ च्‍या प्रवेश प्रक्रियेकरिता सीईटी परीक्षा नोंदणी प्रक्रिया सुरु झाली आहे.

याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करताना ऐच्‍छिक अभ्यासक्रमासाठी सीईटी परीक्षेचा फॉर्म भरायचा आहे. (Examination is compulsory for admission to professional courses CET exam nashik news)