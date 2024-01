Phule University Exam : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे आयोजित बी.ए.-एलएल.बी. अभ्यासक्रमातील पुनर्परीक्षार्थींच्‍या परीक्षेत गुरुवारी (ता. १८) गोंधळ पाहायला मिळाला.

अर्थशास्‍त्र विषयाची चौथ्या सत्राची परीक्षा असताना तिसऱ्या सत्रातील विषयाच्‍या प्रश्‍नपत्रिकेचे वाटप विद्यार्थ्यांना केले होते. तब्‍बल एक तासानंतर चुकीची दुरुस्‍ती करण्यात आली. (Examination of 4th session question paper given for 3rd session from savitribai phule pune university nashik news)