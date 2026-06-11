Nashik Crime : ‘उत्पादन शुल्क’चा गावठीवर हातोडा! दीड कोटीचा मुद्देमाल जप्त; ३०० जणांना अटक

नाशिक - पुण्यातील गावठी दारूमुळे बळी गेल्याच्या घटनेने राज्यभर खळबळ उडाल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने (एक्साईज) धडक मोहीम सुरू केली आहे. मागील पाच महिन्यांत नाशिक विभागाने हातभट्टी दारूविरोधात (गावठी) तब्बल ३८३ गुन्हे दाखल करीत एक कोटी ४१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तर गेल्या १० दिवसांमध्ये ९५ गुन्हे दाखल करीत ४१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केल्याने हातभट्टी दारू बनविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे..राज्य उत्पादन शुल्क नाशिक विभाग उपायुक्त उषा वर्मा, अधीक्षक संतोष झगडे यांनी जिल्ह्यात हातभट्टी दारू विक्रेत्यांविरोधात धडक कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, जिल्ह्यातील कार्यकारी व भरारी पथकांनी गेल्या जानेवारी ते २८ मेअखेर या पाच महिन्यांत ३८४ गुन्हे दाखल करीत, २५४ संशयितांना अटक केली आहे. यासाठी वापरण्यात येणारी ८ वाहनेही जप्त करण्यात आली आहेत. १७ हजार २६६ लिटर गावठी दारू आणि २ लाख २१ हजार ५६० लिटर गावठी दारू बनविण्यासाठी वापरण्यात येणारे कच्चे रसायनही जप्त करून ते जागेवरच नष्ट करण्यात आले आहे..बारा दिवसांतही दणकाअवैध दारूविक्री पूर्णपणे मोडीत काढण्यासाठी एक्साइजने मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. गेल्या २८ मे ते ९ जून या दरम्यान, एक्साइजच्या भरारी पथकांनी जिल्हाभर धडक कारवाई करीत, तब्बल ९५ गुन्हे दाखल केले आहेत.यात ७२ वारस तर २३ बेवारस गुन्हे प्रकरणांचा समावेश आहे. यात ७० संशयितांना अटक केली असून, ४१ लाख २३ हजार ८१५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तर, २ हजार ५४९ लिटर गावठी दारू आणि ५९ हजार ४३० लिटर रसायनाचा समावेश आहे..गूळ विक्रेत्यांना तंबीउत्पादन शुल्क विभागाच्या विभागीय उपायुक्त उषा वर्मा, अधीक्षक संतोष झगडे यांच्यासमवेत जिल्ह्यात सात कार्यकारी पथके तर दोन भरारी पथकांकडून हातभट्टीचे अड्डे उध्वस्त केले जात आहेत. रानावनात, जंगलात, डोंगरकपारीत असलेल्या अड्ड्यांपर्यंत पथके पोहोचून ते उद्धवस्तव केले जात आहेत. हातभट्टीसाठी गुळाची आवश्यकता असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून गूळ विक्रेत्यांचीही माहिती संकलित करून संशयितांना गूळ विक्री करण्याची तंबी दिली आहे. आढळून आल्यास गूळ विक्रेत्यांविरोधातही गुन्हा दाखल केला जाणार आहे..येथे साधा संपर्कपरिसरातील हातभट्टी दारू अड्ड्यांची माहिती, अवैध दारुविक्री, मद्याची तस्करी यासंदर्भातील माहिती देण्यासाठी विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३९९९९, व्हॉटसॲप क्रमांक ८४२२९९११३३, दूरध्वनी ०२५३-२५८१०३३ यावर संपर्क साधावा, नागरिकांची नावे गोपनीय ठेवण्यात येतील, असे आवाहन अधीक्षक संतोष झगडे यांनी केले आहे..‘हातभट्टी मुक्त नाशिक’ मोहीम राबविण्यात येत आहे. पथकांकडून धडक कारवाई सुरू असून, प्रतिबंधात्मक कारवाई देखील केली जात आहे. गेल्या वर्षी तीन तर अलीकडे एक एमपीडीए अंतर्गत कारवाई केली आहे. हातभट्टी व्यावसायिकांनी आपले अवैध धंदे बंद करावेत अन्यथा मकोकाअंतर्गत कारवाईही केली जाणार आहे.- संतोष झगडे, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.