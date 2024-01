Export of Nashik grapes to Netherlands and Romania nashik news esakal

नाशिक Nashik Grapes Export : नाशिकच्या द्राक्षांची नेदरलॅंड, रोमोनियात निर्यात; 980 टन द्राक्ष रवाना नाशिक जिल्ह्यातून गोड रसाळ द्राक्षाच्या निर्यातीला सुरवात झाली असून, नेदरलँड आणि रोमोनिया देशांमध्ये ७१ कंटेनरमधून ९८० टन द्राक्ष निर्यातीचा ‘श्रीगणेशा’ झाला आहे.