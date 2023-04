YCMOU Exam : पुनर्परिक्षार्थींना अर्जासाठी ‘मुक्त’ची मुदतवाढ

By

नाशिक : यशवंतराव चव्‍हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठातर्फे मे-जून २०२३मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसंदर्भात सूचना पत्र जारी करण्यात आले आहे. त्‍यानुसार पुनर्परीक्षार्थींना परीक्षा अर्ज भरण्यासाठी विना विलंबशुल्‍क शुक्रवार (ता.७)पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. (Extension for application to re examiners YCMOU Exam nashik new)

यापूर्वी ही मुदत ३१ मार्चपर्यंत होती. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना परीक्षा अर्ज भरता यावा, या उद्देशाने अर्ज भरण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. दरम्यान, शंभर रुपये विलंब शुल्‍कासह अर्ज भरण्याची सुधारित मुदत ८ ते १२ एप्रिल अशी आणि पाचशे रुपये विशेष विलंब शुल्‍कासह अर्ज भरण्याची मुदत १३ ते १७ एप्रिलपर्यंत असेल.

परीक्षांचे सविस्‍तार वेळापत्रक एप्रिलअखेरीस जारी होण्याची शक्‍यता आहे. राज्‍यातील अधिकाधिक पुनर्परीक्षार्थींनी वाढीव मुदतीचा लाभ घेत परीक्षा अर्ज दाखल करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.