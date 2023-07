Nashik News : दिव्यांगांच्या मोफत प्रवासी कार्डला या तारखेपर्यंत मुदतवाढ

Nashik News : महापालिका क्षेत्रातील दिव्यांगांना सिटीलिंक बसमध्ये प्रवासासाठी देण्यात आलेल्या मोफत प्रवासी कार्डला मुदतवाढ दिली आहे. (Extension of free travel card of citylink bus for persons with disabilities nashik news)

नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड कंपनीकडून मोफत दिव्यांग कार्डची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

१ नोव्हेंबर २०२२ पासून दिव्यांग प्रवाशांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यानुसार ३१ मार्चपर्यंत सदर मोफत कार्डचा वापर दिव्यांग प्रवासी करू शकत होते. ३१ मार्चनंतर प्रवाशांना मोफत कार्डचे नूतनीकरण करणे आवश्यक होते.

मात्र त्यानंतर सदर कार्डला दोनदा मुदतवाढ देण्यात येऊन सदर कार्डची मुदत ३० जूनपर्यंत करण्यात आली होती. मात्र दिव्यांग मोफत कार्डला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्यात आल्याने दिव्यांग प्रवाशांना आता ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मोफत कार्डचे नूतनीकरण करण्याची गरज नाही.

कारण दिव्यांग मोफत कार्डची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार आता मोफत कार्डधारक दिव्यांग प्रवासी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत सद्यःस्थितीत त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या कार्डचा वापर प्रवासासाठी करू शकतात.